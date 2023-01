Stefan Mross: Jetzt ist es offiziell! Auf diese Nachricht mussten Fans lange warten

In letzter Zeit hatten es die Fans von Stefan Mross wirklich nicht einfach: Eine Hiobsbotschaft folgt der nächsten. Angefangen bei der traurigen Trennung von seiner Anna-Carina Woitschack, über seine Instagram-Pause bis hin zur Absage seiner Konzerte im Januar und Februar.

Doch jetzt folgt endlich eine schöne Nachricht, die Stefan Mross höchstpersönlich verkündet. Und nicht nur seine Anhänger werden sich darüber freuen. Auch alle ARD-Zuschauer können sich dieses Datum im Kalender eintragen.

Stefan Mross verkündet Vorverkaufsstart

Ab dem 07.05.2023 dürfen sich die Fans von Stefan Mross wieder auf beste Unterhaltung freuen. Denn da startet die neue Saison von „Immer wieder sonntags“ in der ARD. Insgesamt zwölf Sendungen voller Schlager- und Volkmusik sind aktuell geplant.

Wer dabei sein möchte, kann ab sofort Karten für die Live-Sendungen kaufen. Das verkündet der Moderator höchstpersönlich über seinen Facebook-Seite: „Liebe Fans und Freunde! Der Vorverkauf hat begonnen und wir freuen uns auf „Immer wieder sonntags“ 2023 live aus dem Europa-Park in Rust. Die Termine der letzten 4 Live-Sendungen werden in Kürze bekannt gegeben.“

Das sind die Termine für die Live-Sendungen von „Immer wieder sonntags“:

07.05.23 Sonntag – 10:00 Uhr

14.05.23 Sonntag – 10:00 Uhr

21.05.23 Sonntag – 10:00 Uhr

04.06.23 Sonntag – 10:00 Uhr

18.06.23 Sonntag – 10:00 Uhr

Stefan Mross: Fans sind voller Vorfreude

Die Fan des Schlagerstars freuen sich riesig über diese tolle Nachrichten und kommentieren in den sozialen Netzwerken wie verrückt. Eine Frau schreibt beispielsweise: „Ich freue mich schon total darauf. Die Tickets habe ich schon gleich bestellt. Der Sommer mit Herz kann also kommen.“ Ein weiterer Facebook-Nutzer fügt hinzu: „Danke lieber Stefan. Für die ersten 8 Sendungen haben wir schon Karten und freuen uns jetzt schon so sehr.“

