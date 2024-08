DAZN lässt kurz vor Bundesliga-Start die Bombe platzen – jetzt ist es offiziell

In vielen Fußball-Ligen hat die Saison 2024/25 bereits begonnen. Auch in Deutschland rückt der Bundesliga-Start immer näher. Fußballfans dürfen sich auf eine spannende Spielzeit freuen, die bei DAZN, Sky und Co. übertragen wird.

Kurz vor dem Beginn der neuen Bundesliga-Saison gibt es Mega-News von DAZN! Der Sport-Streamingdienst verkündet, dass eine Zusammenarbeit verlängert wurde.

DAZN lässt kurz vor Bundesliga-Start die Bombe platzen

Erst vor Kurzem hatte DAZN die Vertragsverlängerung Michael Ballack verkündet. Jetzt bleibt der nächste Experte beim Streamingdienst: Sami Khedira. Der Weltmeister von 2014 wird auch in der kommenden Saison in der Bundesliga und in der Champions League als Experte fungieren.

„Ich freue mich sehr, auch weiterhin Teil des DAZN-Teams zu sein und meine Erfahrung und Leidenschaft für den Fußball mit den Fans zu teilen. Die UEFA Champions League ist der größte Wettbewerb im Vereinsfußball, und ich bin stolz darauf, unter anderem die Spiele der Königsklasse mit meiner Expertise begleiten zu dürfen. Es ist eine spannende Zeit für den Fußball, und ich freue mich auf viele packende Momente und Analysen“, so Khedira zu seiner Vertragsverlängerung.

Auch bei DAZN ist man froh, dass einer „der erfolgreichsten und kompetentesten Experten im deutschen Fußball“, an Bord bleibt. „Er bringt nicht nur außergewöhnliche Erfahrung und tiefes Fachwissen mit, sondern auch die Fähigkeit, komplexe Spielsituationen für unsere Zuschauer verständlich und unterhaltsam zu analysieren. Wir sind stolz, dass Sami weiterhin Teil unseres Teams ist und unseren Fans exklusive Einblicke in die UEFA Champions League und die Bundesliga bietet“, sagt Michael Bracher, SVP Programming & Editorial bei DAZN.

Khedira bleibt Experte

Damit gehört Khedira mit Ballack, Seb Kneißl, Benny Lauth und unter anderem Sascha Bigalke zum Experten-Team bei DAZN. Außerdem sind Tobias Schweinsteiger und Moritz Volz als Experten zurückgekehrt.

Los geht es mit der Bundesliga am 23. August mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem deutschen Meister Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach. Das Spiel gibt es bei DAZN zu sehen. Allein an den ersten sechs Bundesliga-Spieltagen erwartet alle Fans ein vollgepacktes Programm live auf DAZN. Jeder der 18 Bundesligisten wird mindestens einmal auf DAZN spielen, die Bayern und der BVB sogar dreimal, Neuling St. Pauli viermal und Meister Bayer Leverkusen zweimal.