Sky verkündet Neuerung vor Bundesliga-Start! Fans schauen ganz genau hin

Während die 2. Bundesliga schon gestartet ist und der Ball auch in weiteren Wettbewerben rollt, ist die Vorfreude auf die neue Bundesliga-Saison groß. Auch bei Sky kann man es kaum abwarten, bis es endlich losgeht.

Der Pay-TV-Sender hält vor Bundesliga-Start auch einige Neuerungen für die Kunden bereit. So wird es bei Sky unter anderem neue Experten und Kommentatoren geben. Die ersten Veränderungen werden schon bald sichtbar sein.

Sky mit Mega-News vor Bundesliga-Start

Lange mussten die Bundesliga-Fans warten, in rund einer Woche geht es endlich los. Zuvor steht aber noch der DFB-Pokal und der Supercup an. Beim übertragenden Sender Sky wird es für die kommende Saison einige Neuerungen geben. Neben dem Sky Sport Studio, das sich bei den Sendungen und „Sky90“ in neuer Optik präsentieren wird, können sich die Zuschauer auch über einige neue Gesichter freuen.

Zum einen ist es bereits lange bekannt, dass Ex-Profi Simon Terodde das Expertenteam der 2. Bundesliga verstärkt. Außerdem wird Fredi Bobic ab dieser Saison Stammgast bei „Triple – der Schüttflix Fußballtalk“ auf Sky Sport News sein. Und dann ist da noch Rachel Rinast. Sie wird die erste Fußball-Kommentatorin seit sechs Jahren sein. Bis 2018 gehörte zum Sky-Team Christina Graf, die jetzt bei der ARD kommentiert. Die ehemalige Nationalspielerin Rinast wird zunächst in der Premier League einige Spiele kommentieren.

Alle 200 Samstagsspiele der Bundesliga gibt es auch in der neuen Saison bei Sky zu sehen – entweder als Einzelspiel oder in der Konferenz. Zudem wird es die „XXL Highlights“ wieder geben. Da sind ausführliche Spielzusammenfassungen aller Freitags- und Sonntagspiele kurz nach Abpfiff. Hinzu kommen alle 306 Partien der 2. Bundesliga live, 272 davon exklusiv, ebenfalls einzeln und in der Konferenz, alle Relegationsspiele sowie der Supercup.

Mehr Zeit für Highlights und Stimmen

Sky Sport verlängert zur neuen Saison in der Bundesliga und 2. Bundesliga samstags „Alle Spiele, alle Tore“, um noch mehr Zeit für alle Highlights und alle Stimmen zu haben.

Bereits vor einigen Wochen hat Sky die neue TV-Plattform Sky Stream verkündet, pünktlich zur neuen Saison haben die Kunden die Möglichkeit, auch hier alle Fußball-Übertragungen zu empfangen. Die Voraussetzung dafür ist eine Buchung des Sky Fußball-Bundesliga Pakets beziehungsweise des Sky Sport Pakets (sky.de). Zudem stehen regelmäßig ein ausgewähltes Nachmittagsspiel der Bundesliga sowie das Topspiel der Woche“der Bundesliga und 2. Bundesliga am Abend mit der gebuchten Zusatzoption live auch in UHD/HDR zur Verfügung.