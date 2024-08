FC Bayern München: Jetzt ist es offiziell! UEFA verkündet Entscheidung

Neue Champions-League-Saison, neues Glück! Der FC Bayern München wird auch in diesem Jahr versuchen, in der neu reformierten Königsklasse den Henkelpott zu holen. Für die neue Ligaphase wurden vor einigen Tagen von der UEFA die Paarungen gezogen.

Am Samstag (31. August) hat der europäische Verband den Spielplan offiziell verkündet. Jetzt steht also auch die Termine der Spiele des FC Bayern München fest.

FC Bayern München: Fahrplan der Königsklasse steht

Der Fahrplan des FC Bayern München in der Ligaphase der Champions League steht! Nur zwei Tage nach der Auslosung gab die UEFA den Spielplan bekannt. Zum Auftakt der neuen Spielzeit in der Königsklasse empfängt der deutsche Rekordmeister am 17. September (Dienstag) den kroatischen Traditionsverein Dinamo Zagreb in der heimischen Allianz Arena.

Auch interessant: Champions-League-Auslosung sorgt bei Fans für Wut! Doch jetzt verkündet die UEFA gute News

Danach müssen die Münchener in zwei Auswärtsspielen ran. Zunächst geht es am Mittwoch, 2. Oktober, zu Aston Villa. Am Mittwoch, 23. Oktober, gastieren die Bayern dann beim FC Barcelona mit Neu-Coach und Ex-FCB-Trainer Hansi Flick. Brisant: Er stand beim legendären 8:2-Sieg gegen Barca am 14. August auf der Trainerbank.

Der Bayern-Spielplan in der Königsklasse:

Spieltag 1: FC Bayern vs. Dinamo Zagreb 17. September, 21 Uhr

Spieltag 2: Aston Villa vs. FC Bayern 2. Oktober, 21 Uhr

Spieltag 3: FC Barcelona vs. FC Bayern 23. Oktober, 21 Uhr

Spieltag 4: FC Bayern vs. Benfica Lissabon 6. November, 21 Uhr

Spieltag 5: FC Bayern vs. Paris Saint-Germain 26. November, 21 Uhr

Spieltag 6: Schachtar Donezk vs. FC Bayern 10. Dezember, 21 Uhr

Spieltag 7: Feyenoord Rotterdam vs. FC Bayern 22. Januar, 21 Uhr

Spieltag 8: FC Bayern vs. Slovan Bratislava 29. Januar, 21 Uhr

Am vierten Spieltag haben die Bayern wieder ein Heimspiel. Am Mittwoch, 6. November, gastiert Benfica Lissabon in München. Die dritte Begegnung in der Allianz Arena findet am Dienstag, 26. November, gegen den französischen Meister Paris Saint-Germain an.

UEFA verkündet Entscheidung

Danach gibt es wieder zwei Auswärtsspiele für den FC Bayern München, wobei eins eine kurze Fahrt wird. Am 10. Dezember geht es nach Gelsenkirchen in die Veltins-Arena gegen Schachtar Donezk. Die Ukrainer können aufgrund des russischen Angriffskriegs nicht in der Heimat spielen.

Mehr Nachrichten für dich:

Nach der Winterpause geht es dann am Mittwoch, 22. Januar, zu Feyenoord Rotterdam. Zum Abschluss der Ligaphase empfangen die Münchner am Mittwoch, 29. Januar, Slovan Bratislava.