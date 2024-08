Champions-League-Auslosung sorgt bei Fans für Wut! Doch jetzt verkündet die UEFA gute News

Die Fußball-Fans in Europa sind wütend! Warum? Zur neuen Saison strukturierte die UEFA ihre Königsklasse kurzerhand um. Mehr Spiele, mehr Teams, nur noch eine große Liga – die Änderungen hatten direkte Auswirkungen auf die Champions-League-Auslosung.

Wo früher Kugel für Kugel gezogen wurde und die Spannung stieg, je länger der eigene Klub noch dran war, kommt jetzt ein Computer zum Einsatz. Als leb- und emotionslos empfanden einige Fans die neue Champions-League-Auslosung. Doch für all jene gibt es jetzt gute Nachrichten.

Champions-League-Auslosung: Computer regelt

Selbst Cristiano Ronaldo wirkte etwas verwirrt ob der neuen Auslosungstechnik. Der portugiesische Superstar, der kurz zuvor noch einen Ehrenpreis der UEFA erhalten hatte, stand neben Ex-Weltklasse-Torwart Gianluigi Buffon auf der Bühne. Während Buffon jedes Team exakt einmal aus den entsprechenden Töpfen zog, hatte Ronaldo eine monotone Aufgabe.

Wann immer ihm der UEFA-Vetreter das Zeichen gab, drückte er auf einen Knopf – und schwups rechnete ein Computer die Begegnungen aus. So läuft die neue Champions-League-Auslosung mit der neuen großen Liga als Gruppenphase.

Fans wenig begeistert

Bei vielen Fans kommt die Reform ohnehin nicht gut an. Beharrlich hatten unter anderem die Anhänger von Vorsaison-Finalist Borussia Dortmund gegen die Veränderungen protestiert. Doch wo die Verbände Geld sehen, schlagen sie zu. Auch wenn man den Fans natürlich „Spannung ab dem ersten Spiel“ als Hauptargument verkauft.

Die Reaktionen auf die Auslosung zeigten jedoch: So richtig will der Funke noch nicht überspringen. „Diese Auslosung ist einfach so random und uninteressant. Ich frage mich echt, wann der Kipppunkt erreicht ist und die Leute sich abwenden“, kommentierte ein Fan auf „X“ – und war damit nicht allein.

„Ich habe von der Auslosung irgendwie eine andere Vorstellung gehabt“, „Das ist alles ein Witz“ oder „Selten so eine tote Auslosung gesehen“ waren einige der anderen Kommentare. Immerhin: Für die Nostalgiker der „alten“ Champions League (die damals im Grunde auch eine Reform war) gibt es eine gute Nachricht.

Champions-League-Auslosung: UEFA bestätigt es

Sobald das Achtelfinale erreicht ist, ist alles so wie bisher. Dann werden die Teams, die weitergekommen sind, in einen Turnierbaum gelost – und zwar alle mit Kugeln! „Die Auslosung des Achtelfinales wird manuell vorgenommen“, bestätigte die UEFA auf Anfrage dieser Redaktion. Gleiches gilt auch für die „Playoffs zur K.o.-Runde“ in der acht weitere Achtelfinalisten bestimmt werden. Immerhin das bleibt denen, die an der alten Königsklasse hängen.