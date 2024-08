FC Bayern München: Auf den letzten Drücker – Transfer-Hammer bahnt sich an!

Beim FC Bayern München bahnt sich auf den letzten Drücker noch ein echter Transfer-Hammer an. Kingsley Coman steht beim Rekordmeister vor einem Abgang, will den Klub noch in diesem Sommer verlassen.

Mit einem Wechsel zu einem europäischen Top-Klub hat es bislang nicht geklappt. Jetzt hat der FC Bayern München aber offenbar einen anderen Abnehmer gefunden. Al-Hilal aus Saudi-Arabien soll ein lukratives Angebot abgegeben haben.

FC Bayern München: Coman vor Wechsel in die Wüste

Schon die gesamte Transferphase über gilt Kingsley Coman als Verkaufskandidat beim FC Bayern. Mit Michael Olise haben die Münchner längst einen Nachfolger verpflichtet, verkauft ist Coman wenige Tage vor Transferschluss noch nicht.

Immer wieder wurde er mit europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht. Der FC Barcelona, der FC Liverpool oder auch Paris Saint-Germain galten als mögliche Abnehmer. Comans Verletzungsanfälligkeit schreckte die meisten Vereine am Ende aber wohl ab.

Jetzt klopft ein reicher Klub aus Saudi-Arabien an. Wie mehrere Medien übereinstimmenden berichten, ist ein lukratives Angebot für Coman beim FC Bayern München eingetrudelt. Al-Hilal und die Münchner sollen sich über die Ablösemodalitäten bereits einig sein. Es fehle lediglich die Zusage von Coman.

Wichtige Einnahmen für den FC Bayern

Ursprünglich wollte der französische Nationalspieler innerhalb von Europa wechseln. Allerdings soll er einem Wechsel nach Saudi-Arabien jetzt offen gegenüberstehen. Sollte bis zum Ende der Transferphase kein europäischer Spitzenklub mehr anklopfen, würde er wohl den Wechsel in die Wüste durchziehen.

Für den FC Bayern München wäre dies wichtiges Geld, um die Transferbilanz in diesem Sommer etwas aufzuhübschen und gleichzeitig das satte Gehalt von Coman (geschätzte 20 Millionen Euro) einzusparen.