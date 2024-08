Jonathan Tah: Transfer-Hammer! Plötzlich muss Bayer wieder zittern

Wenige Tage vor dem Ende des Transferfensters ist das Transfer-Theater um den deutschen Nationalspieler Jonathan Tah immer noch nicht beendet. Eigentlich schien ein Wechsel endgültig vom Tisch zu sein, doch jetzt muss Bayer Leverkusen plötzlich wieder zittern.

Der FC Barcelona soll sich in das Rennen um Jonathan Tah eingeschaltet haben. Sogar Kontakt zum Spieler und seinem Berater bestehen laut Medienberichten bereits. Kurz vor Transferschluss könnte plötzlich doch noch was passieren.

Jonathan Tah: Verlässt er Bayer Leverkusen doch noch?

Über Wochen und Monate buhlte der FC Bayern München um Jonathan Tah. Ein Wechsel zum Rekordmeister scheiterte allerdings. Über die Gründe wird fleißig spekuliert: Erst fehlte den Bayern die Kohle, dann fehlte Tah die Wertschätzung – und auch Leverkusen soll nach dem Hickhack die Nase voll gehabt haben.

Als Tah dann beim Liga-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach wieder in der Startelf stand, schien das Transfer-Theater um den deutschen Nationalspieler eigentlich endlich beendet zu sein. Doch offenbar kommt wenige Tage vor dem Ende des Transferfensters noch einmal Schwung rein.

FC Barcelona schaltet sich ein

Wie „Sky“ berichtet, soll der FC Barcelona jetzt seine Fühler nach Tah ausstrecken. Der spanische Spitzenklub habe demnach sogar schon Kontakt zu Tahs Berater Pini Zahavi aufgenommen, die Gespräche sollen laufen. Demnach sei es nicht auszuschließen, dass Barca in den nächsten Tagen noch ein Angebot für Tah abgebe.

Das große Problem für Leverkusen bleibt: Tahs Vertrag läuft 2025 aus – und aktuell will der 28-Jährige sein Arbeitspapier wohl nicht verlängern. Es droht demnach ein ablösefreier Abgang im Sommer 2025. Ein Szenario, was man in Leverkusen wohl verhindern will. Ein Transfer-Hammer kurz vor Ende des Transferfensters ist also plötzlich wieder möglich!