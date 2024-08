Herbert Grönemeyer in Bochum: Hammer offiziell! Fans aus dem Häuschen – doch es gibt einen Haken

Mitte Juni gab Herbert Grönemeyer in Bochum insgesamt vier Konzerte innerhalb einer Woche. Auch für den Musiker selbst war die Konzertreihe in der Heimat etwas ganz Besonderes. Zum einen, weil der Sänger 40-jähriges Jubiläum feierte und weil er im Stadion seines Herzensvereins auftreten durfte.

Mit dem VfL Bochum verbindet Herbert Grönemeyer eine tiefe Verbundenheit. Seit 2006 ist der 68-Jährige offizielles Mitglied im Fußballverein, sein Kulthit „Bochum“ ist die inoffizielle Vereinshymne und nun folgt der nächste Paukenschlag.

Herbert Grönemeyer und VfL Bochum verkünden Hammer

Auf Social Media präsentierte der VfL Bochum stolz das neue Trikot seiner Mannschaft für den DFB-Pokal. Und wer genau hinschaut, dem fällt am Ärmel ein kleines Detail auf: Dort steht der Schriftzug „HG 4630 Bochum“ geschrieben – und das hat einen guten Grund. „Richtig gesehen. Herbert Grönemeyer wird in dieser Saison 2024/25 VfL-Ärmelsponsor im DFB-Pokal!“, verkündet der Pottklub die freudige Nachricht. Der Schriftzug am Oberarm ist eine Anlehnung an das Jubiläum des doppelten Platinalbums von Grönemeyer.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bereits am Sonntag (18. August, 15.30 Uhr) werden die Bochumer Spieler zum ersten Mal beim Pokal-Spiel gegen Jahn Regensburg mit dem neuen Trikot in das Stadion einlaufen. „Es war immer ein großer Traum von mir, mal im VfL-Trikot im Ruhrstadion aufzulaufen. Das ist mir zwar nicht gelungen, aber ich hatte erst jüngst wieder vier tolle Konzerte dort und freue mich nun riesig, dass ich es immerhin aufs Trikot geschafft habe. Ich wünsche dem VfL für die Pokalsaison, aber natürlich auch für die Bundesliga, den bestmöglichen Erfolg“, äußert sich der Musiker.

+++ Herbert Grönemeyer in Bochum: Fans realisieren erst jetzt, welcher Promi mit ihnen im Ruhrstadion war +++

Bochum-Fans sollten sich beeilen

Bochum-Fans können das Sonder-Trikot bereits ab sofort online über die Vereinsseite vorbestellen. Ein Trikot kostet 90 Euro, wovon 10 Euro an die „Tafel Bochum & Wattenscheid e.V. – Kindertafel“ und die „Suppenküche Bochum e.V.“ gehen. Darüber hinaus sollen getragene Trikots versteigert werden, der Erlös soll ebenfalls gespendet werden.

Noch mehr News:

Es gibt aber auch einen kleinen Haken, denn von den limitierten Trikots gibt es „nur“ 4.630 Stück. Bedeutet im Umkehrschluss: Wer zuerst kommt, sahnt ab und wer zu spät kommt, geht leer aus. Rechtzeitig bestellen könnte sich zudem doppelt lohnen, denn der Pottklub hat noch eine Überraschung im Ärmel:

„46 Trikots sind von der kompletten Lizenzspieler-Mannschaft des VfL Bochum 1848 unterschrieben, 30 weitere von Superstar Grönemeyer. Sie werden unter allen Bestellern verlost.“ Die 25.000 Tickets für ein Konzerttag von Herbert Grönemeyer in Bochum waren jedenfalls in Windeseile verkauft, ob der Andrang bei den Sonder-Trikots ähnlich ausfällt?