Schalke-Fans trauen ihren Augen kaum: DFL-Entscheidung offiziell gefallen

Der Start der Zweitliga-Saison rückt immer näher! Währenddessen bereitet sich der FC Schalke 04 mit anstrengenden Trainingseinheiten und hitzigen Testspielen darauf vor. Neu-Trainer Miron Muslic will sein Team bestmöglich auf die neue Spielzeit aufstellen.

Gegen welche Gegner es zu Beginn geht, weiß der FC Schalke 04 auch schon. Zudem haben jetzt die königsblauen Fans Gewissheit. Denn die Terminierungen stehen fest. Dabei sorgt besonders eine Entscheidung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) für Aufsehen.

Schalke: Anfangsphase der Saison terminiert

Schon vor einigen Wochen gab die DFL die ersten Ansetzungen der neuen Spielzeit bekannt. Zum Auftakt geht es gegen Hertha BSC (1. August, 20.30 Uhr). Ein Topspiel direkt zum Anfang. Auch in der Woche darauf gibt es eine Spitzen-Begegnung. Dann gastiert S04 beim 1. FC Kaiserslautern. Die Begegnung findet am Samstag, 9. August, um 20.30 Uhr statt.

Und die DFL dachte sich: Alle guten Dinge sind drei. Deshalb gibt es auch am 3. Spieltag ein Topspiel für die Königsblauen. Am 23. August ist der VfL Bochum zu Gast in der Veltins-Arena. Drei Topspiele zu Saisonbeginn hintereinander.

Da machen auch die Fans große Augen und freuen sich auch schon darauf. „Drei Topspiele hintereinander sind crazy“, „Eröffnungsspiel und Back-to-back-Topspiel zu Saisonbeginn. Nicht ohne Grund die sogenannte Macht“ und „Geil! Drei Abendspiele in Folge“, heißt es unter anderem in den sozialen Medien.

Drei Abendspiele in Folge für S04

Neben den drei Abendspielen gefällt den Anhängern aber auch die Terminierung der darauffolgenden Partien des FC Schalke. Das Spiel in Dresden findet an einem Sonntag (31. August, 13.30 Uhr) statt.

Weiter geht es am Samstag gegen Kiel (13. September, 13 Uhr) und gefolgt vom Auswärtsspiel in Magdeburg, das ebenfalls an einem Samstag (20. September, 13 Uhr) stattfinden wird. Am 7. Spieltag gastiert Fürth an einem Freitag in Gelsenkirchen (23. September, 18.30 Uhr). Zwischendurch spielt Schalke auch noch im DFB-Pokal beim 1. FC Lokomotive Leipzig am 17. August (15.30 Uhr).

Es wird also ein fulminanter Start in die neue Saison 2025/26. Wie sich die Mannschaft von Neu-Trainer Miron Muslic wohl schlagen wird?