Stefan Mross: Bittere Worte von Ex Anna-Carina! „Gar nicht so leicht“

Wer hätte je gedacht, dass aus der Zeit des Umzugs die Zeit der Umarmung werden würde? Für Anna-Carina Woitschack, die seit 2022 an der Seite von Daniel Böhm glücklich ist, war es genau das. Die Schlagersängerin, die nach ihrer Trennung vom Musiker Stefan Mross in einer Flut von Gefühlen ertrank, fand in Daniel ihren rettenden Hafen.

Jetzt packt das ehemalige „DSDS“-Sternchen über die Zeit nach ihrer Trennung aus und gibt dabei pikante Einblicke in ihre Gefühlswelt…

Stefan Mross: Ex machte eine schlimme Zeit durch

In der beliebten MDR-Show „Die Schlager des Monats“ ließ Anna-Carina ihrem Schwärmen für Daniel freien Lauf: „Ich habe eine tolle Familie, tolle Fans, einen ganz tollen Freund und das macht mich tatsächlich stärker.“ Die 31-Jährige gestand der Moderatorin Christin Stark, dass die Trennung von Stefan eine harte Prüfung gewesen war. „Es ist einfach Wahnsinn, was da auf eine junge Frau so einprasselt und da immer selbstbewusst und fröhlich zu bleiben, ist tatsächlich manchmal gar nicht so leicht“, sagte sie.

Doch Daniel war da, um die hübsche Blondine aufzufangen. Dabei wirkt ihr Kennenlernen fast schon schicksalhaft. „Ausgerechnet in dem Moment, wo ich dabei war, Kisten für meinen Auszug zu packen. Ich glaube, es war Schicksal, dass Daniel mich in dieser schwierigen Zeit via Instagram angeschrieben hat“, offenbarte Anna-Carina im letzten Jahr in einem Interview mit „Bunte“. Die blonde Sängerin, die eine bewegte Ehe mit dem Schlagerstar Stefan hinter sich hat, sieht nun hoffnungsvoll in die Zukunft.

Dabei scheint Daniel, der fernab der Öffentlichkeit lebt, genau das zu sein, was Anna-Carina braucht. Und wer weiß, vielleicht inspiriert ihre neue Liebe ja auch ihren nächsten großen Hit?