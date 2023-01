Anna-Carina Woitschack spricht über Trennungs-Horror – „Von Fotografen verfolgt“

Es war ein dunkler Tag für die Schlager-Welt – und ein sicherlich noch dunklerer für Stefan Mross und seine Ex Anna-Carina Woitschack. Die beiden Sänger galten als DAS Traumpaar der deutschen Musikbranche. Doch im November 2022 verkündeten sie ihr offizielles Ehe-Aus.

Mittlerweile ist Anna-Carina wieder in festen Händen. Kurz nach der Trennung von Moderator Stefan Mross zeigt sie sich in den sozialen Netzwerken bis über beide Ohren verliebt. Doch die Trennung von ihrem Ex hat die Beziehung der Schlagersängerin und dem neuen Mann an ihrer Seite auf die Probe gestellt.

Anna-Carina Woitschack: Fotografen ließen sie nicht in Ruhe

Zugegeben: Als prominente Persönlichkeit muss man halt damit rechnen, dass man in der Öffentlichkeit abgelichtet wird. Doch wie Anna-Carina Woitschack nun in einem Interview mit RTL erzählt, wurden sie und ihr Freund Daniel auf Schritt und Tritt verfolgt. Für die 30-Jährige ein echter Horrortrip: „Wir waren in der Kennlernphase und wurden direkt vom ersten Schritt, den wir vor die Haustür gesetzt haben, bis hin zur Tankstelle von Fotografen verfolgt. Das war echt ein Spießrutenlauf. Das war nicht schön.“

Vor allem für den neuen Partner von Anna-Carina sei diese Situation alles andere als angenehm gewesen, wie sie beschreibt: „Man möchte jemanden ganz unbedarft kennenlernen, der zudem noch nicht aus meiner Branche kommt. Er hat ja mit der Öffentlichkeit nichts zu tun und dann wirst du die ganze Zeit von Fotografen verfolgt. Das war merkwürdig.“

Anna-Carina Woitschack spricht über Kennenlernen mit neuem Freund

In dem Interview spricht die Schlagersängerin offen wie nie über ihren Partner – und darüber, wie die beiden sich eigentlich kennengelernt haben: „Wir haben uns via Social-Media kennengelernt – man hat hin und her geschrieben, der Kontakt wurde dann immer mehr. Wir haben einfach gemerkt, dass wir menschlich und privat sehr viele Parallelen haben und sehr viele Gemeinsamkeiten und es war eine sehr schöne Zeit.“

Doch die Sängerin macht auch deutlich, dass die neue Liebe nichts mit der Trennung von Stefan Mross zu tun hat.

