Stefan Mross: Anna-Carina packt über die Ehe aus – „Ging mir emotional und körperlich nicht gut“

Diese Trennung war ein Schock für die Schlager-Welt!

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak haben im November 2022 ihr Liebes-Aus bekanntgegeben. Beide hätten um die Beziehung gekämpft, doch am Ende sollte es einfach nicht sein. In einem Interview hat die 30-Jährige jetzt ganz offen über das Liebes-Aus gesprochen – ein harter Weg, wie sie selbst sagt.

Stefan Mross: Anna-Carina spricht über Liebes-Aus

2016 haben Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak sich auf einer gemeinsamen Tournee kennen und lieben gelernt. Seither sind sie gemeinsam durchs Leben gegangen. Viel Zeit getrennt voneinander hätten sie nicht verbracht. Im Gegenteil. Das Paar sei „seither jeden Tag zusammen“ gewesen. Vor allem in Zeiten der Pandemie hätten die beiden 24/7 Zeit miteinander verbracht. „Es gab wenig Raum zum Luftholen“, gibt die 30-Jährige im Interview mit „Bunte“ zu.

Dabei hätte sie diesen Raum gebraucht. Im vergangenen Jahr dann habe es erstmals Phasen gegen, in denen sich das Paar längere Zeit nicht gesehen hat. Eine Zeit, in der Anna-Carina viel nachgedacht habe. Stefan Mross und die 30-Jährige hätten sich über mehrere Wochen nur an den Wochenenden gesehen – bei „Immer wieder sonntags“. Für Anna-Carina eine Zeit zum Luftholen. Stefan Mross hingegen habe das gar nicht gut gefallen. „Da hat es sehr gekriselt“, gibt sie offen zu.

Eine Trennung habe sie allerdings nicht sofort gewollt. Vielmehr habe sie etwas in der Ehe verändern wollen. „Es ging mir emotional und körperlich nicht gut“, sagt die 30-Jährige im Interview mit „Bunte“: „Ich habe abgenommen, hatte Hautprobleme, konnte schlecht schlafen. Ich habe sehr um diese Liebe gekämpft, es sind sehr viele Tränen bei uns beiden geflossen.“

Doch schlussendlich hätten beide gemeinsam entschieden, einen Schlussstrich zu ziehen. Mittlerweile schwebt die Sängerin übrigens schon wieder auf Wolke sieben – mit einem anderen Mann an ihrer Seite. Um Stefan Mross hingegen ist es still geworden. (abr)