Stefan Mross trauert um Eberhard Hertel – „Danke für alles“

Es ist ein schwarzer Tag für die Schlagerwelt. Am Donnerstagmorgen (20. Juni) verstarb Eberhard Hertel, der Vater von Sängerin Stefanie Hertel. Der ehemalige Volksmusiker wurde 85 Jahre alt. Nun nimmt sein einstiger Schwiegersohn Stefan Mross öffentlich Abschied von ihm – und findet rührende Worte.

Stefan Mross teilt emotionale Botschaft

Sie galten als das absolute Schlager-Traumpaar ihrer Zeit: Insgesamt sechs Jahre waren Stefan Mross und Stefanie Hertel verheiratet. 2011 trennte sich das Ex-Paar, ein Jahr später folgte die Scheidung. Nichtsdestotrotz verbrachte der „Immer wieder sonntags“-Moderator viel Zeit mit der Familie seiner Ex – besonders mit Eberhard scheint die Bindung eng gewesen zu sein.

Kein Wunder also, dass er nach dem Tod von Eberhard Hertel emotionale Abschiedsworte findet. „Viele Jahre hast du mich/uns in jeder Hinsicht geprägt. Musikalisch, aber auch als Freund bist du mir immer zur Seite gestanden! Das Leben ist leider nicht unendlich, aber die Erinnerung bleibt! Danke für alles. Ich sage leise Servus! Mein Mitgefühl gilt Stefanie mit Familie“, schreibt der ARD-Moderator auf Instagram. Es sind Worte, die vielen direkt ans Herz gehen.

„Er war so ein toller Sänger“

In den Kommentaren teilen auch zahlreiche Instagram-Nutzer ihr Beileid mit der Familie Hertel und Stefan Mross. „Die Volksmusik-Welt hat einen ihrer ganz großen Künstler verloren. Mein Beileid. Ruhe in Frieden, lieber Eberhard. Stefan, dass du Eberhard leise Servus sagst, zeigt wieder einmal mehr dein großes Herz“, heißt es von einem Fan.

Ein weiterer schreibt: „Mein herzliches Beileid an die Familie. Er war so ein toller Sänger. Seine Auftritte, ob alleine oder mit Stefanie, werden bei mir in ewiger Erinnerung bleiben.“ Von Stefanie Hertel oder anderen Familienangehörigen gab es bis dato noch kein öffentliches Statement. Bleibt also abzuwarten, wann sich die Angehörigen von Eberhard Hertel zu den tragischen Umständen äußern werden.