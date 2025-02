Bittere Klatsche für Stefan Mross – es geht um „Immer wieder sonntags“

Die ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“ versüßt einem Millionenpublikum den Sonntagmorgen – zumindest während der Saison. Pünktlich um 10.03 Uhr begrüßt Stefan Mross das Publikum und bietet ihnen zwei Stunden voller Volksmusik.

Wer außerhalb der Sendung mit Stefan Mross feiern möchte, der kann beispielsweise seine „Immer wieder sonntags“-Tour besuchen. Doch in diesem Jahr dürften die Fans lange Gesichter machen. Wie nun bekannt wird, werden die Termine verschoben!

Eigentlich hatten sich einige Fans von „Immer wieder sonntags“ auf eine spaßige Tour mit dem ARD-Moderator gefreut. Das fällt nun allerdings ins Wasser, wie „Bild“ berichtet. Der Grund: Anscheinend war der Ansturm auf die Tickets nicht so groß, wie erhofft.

„Nachdem der Vorverkauf für das neue Live-Format der Kultsendung erst Mitte September begonnen hat und die Ticketverkäufe weder den Ansprüchen der Künstler, noch denen des Veranstalters entsprechen, wurde nun in Absprache mit allen Beteiligten eine längere Verkaufsphase anvisiert. Durch die Verschiebung ergibt sich die Chance, mehr Zeit in die Vorbereitung und in die Kommunikation zu investieren“, heißt es von Seiten des Veranstalters.

Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben, wie der Tournee-Veranstalter Manfred Hertlein gegenüber „Bild“ betont: „Entstandene Unannehmlichkeiten bitten wir zu entschuldigen und freuen uns, im nächsten Jahr mit allen Konzertbesuchern bei einem Abend voller Hits gemeinsam zu feiern.“ Alle Tickets behalten entweder ihre Gültigkeit oder können zurückgegeben werden.