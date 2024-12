Hat sich Stefan Mross bei „TV Total“ verraten? Pufpaff drückt den Finger in die Wunde

Am Montagabend (30. Dezember) begrüßte Sebastian Pufpaff zum letzten Mal im Jahr 2024 das Publikum von „TV Total – Aber mit Gast“. Und dieses Mal nahm Stefan Mross auf der berühmten TV-Couch platz. Nur zwei Tage nach seinem Duell gegen Bülent Ceylan bei „Schlag den Star“ auf ProSieben.

Der Schlagersänger kassierte eine saftige Niederlage gegen den Comedian. Doch wie heißt es so schön: Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Seit März 2023 ist Stefan Mross glücklich mit Eva Luginger zusammen. Kurz vor dem Jahreswechsel will „TV-Total“-Moderator Sebastian Pufpaff wissen, wie die Zukunftspläne des Paares aussehen und hakt genau nach.

Stefan Mross in Erklärungsnot

Stefan Mross blickt schon jetzt auf eine lange TV-Karriere zurück und lieferte damit ein gefundenes Fressen an kurzen Einspielern für die Show. Sebastian Pufpaff bedankte sich, indem er zu Beginn der Sendung eine kleine Diashow von Videosequenzen einspielen ließ. Auch aus seinem Liebesleben machte der „Immer wieder sonntags“-Moderator nie ein Geheimnis. Bereits drei Mal war der 50-Jährige verheiratet.

Mit seiner dritten Ehefrau, Anna-Carina Woitschack, sagte er 2020 sogar vor laufenden Kameras das Ja-Wort. Doch nur zwei Jahre danach war das Liebesglück schon wieder zerbrochen. Inzwischen sind beide wieder neu vergeben. Das pikante daran: Mross ist mit der ehemals besten Freundin von Woitschack liiert.

Erst die Scheidung, dann die Hochzeit?

Pufpaff kennt wie immer kein Erbarmen und steckt den Finger noch mal in die Wunde kurz nachdem sein Gast auf dem Sofa Platz genommen hat. „Wird bald geheiratet?“, fällt Pufpaff mit der Tür ins Haus. Da muss Mross den Moderator erstmal aufklären, dass er ja noch gar nicht geschieden ist. Bei einem ersten Scheidungstermin konnten sich die Noch-Eheleute laut einem „Bild“-Bericht nicht einigen. Der nächste Termin soll im Januar 2025 stattfinden.

Doch anhand der zunächst zögerlichen Reaktion glaubt der „TV-Total“-Moderator dennoch nicht ganz falsch zu liegen. „Ich glaube uns erwartet etwas Großes“, meint er. Mross dementiert leicht, doch ganz abwegig scheint es nicht. Vielleicht traut sich der Schlager-Star aber einfach nicht etwas Falsches zu sagen, immerhin sitzt seine Liebste im Studio-Publikum und hört alles ganz genau mit. Den Glauben an die große Liebe hat der Musiker auf jeden Fall noch nicht aufgegeben, somit scheint auch eine 4. Ehe nicht unmöglich.

ProSieben zeigt die neuen Folgen von „TV Total – Aber mit Gast“ aktuell immer montags um 20.15 Uhr im TV-Programm. Im Anschluss gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei Joyn.