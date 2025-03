„TV Total“: Pufpaff mit niveauloser Ansage gegen Schlager-Star

Der Entertainer Sebastian Pufpaff moderiert seit 2021 eine Neuauflage der beliebten ProSieben-Show „TV Total“. Ähnlich wie sein Vorgänger Stefan Raab hat auch der 48-Jährige keine Probleme damit, gegen bekannte Promi-Sternchen auszuteilen.

In der aktuellen „TV Total“-Folge trifft es niemand geringen als Andrea Berg – und es ist nicht das erste Mal, dass Pufpaff es auf die Schlager-Ikone abgesehen hat…

„TV Total“-Moderator holt aus

Harmlos geht die Folge los: Es wird ein Beitrag der WDR-„Lokalzeit“ gezeigt, darin geht es um eine Pokémon-Go-Spielerin, die mit sechs Smartphones spielt. Pufpaff wäre nicht er, wenn er den Beitrag nicht mit satirischen Einspielern schmücken würde…

+++ „TV Total“: Pufpaff haut König Charles in die Pfanne – Publikum reagiert sofort +++

So erscheinen also sechs Gesichter auf dem Handy-Bildschirm – der „TV Total“-Moderator nutzt die Sechser-Kombi für mehr Treffer beim Online-Dating. Dann holt er zu seinem Coup aus. „Hm? Ist das ein Mann oder eine Frau?“, fragt sich der 48-Jährige – er schwenkt das Handy – und darauf zu sehen ist Andrea Berg. Mit einem schlichten „Ach, egal“ likt der Moderator dann die Schlager-Ikone.

„TV Total“: Andrea Berg bekommt ihr Fett weg

Der „TV Total“-Moderator scheint es auf Andrea Berg abgesehen zu haben. Schon im letzten Jahr wurde die Schlager-Sängerin in der Unterhaltungsshow in den Fokus gesetzt. Damals hatte sie einen Auftritt beim „Schlagerboom“ mit Florian Silbereisen, bei dem sie mit einem Stahl-Ballon in den Saal geflogen kam – dafür erntete die 59-Jährige ordentlich böse Kommentare.

Mehr News:

Pufpaff nutze die Gelegenheit sofort. „Ich habe das Gefühl, einer der Luftballons scheint weit über das Ziel hinausgeflogen zu sein“, schoss er gegen die Schlager-Ikone. Doch neben Berg schoss der 48-Jährige auch schon gegen andere Schlager-Sternchen. Unter anderem mussten Sängerin Michelle und ihr 25 Jahre jüngerer Partner Eric Philippi bereits unter den Attacken leiden.