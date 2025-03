„TV Total“: Pufpaff haut König Charles in die Pfanne – Publikum reagiert sofort

Bei „TV Total“ nimmt Moderator Sebastian Pufpaff kein Blatt vor den Mund – egal, ob Trash-TV, Influencer-Dramen oder Politik. Doch diesmal gerät eine besonders royale Zielscheibe ins Visier: König Charles III.

Der britische Monarch sorgt aktuell mit seiner neuen Musikshow „The King’s Music Room“ für Aufsehen. Anlässlich des Commonwealth Days am 10. März 2025 teilte Charles seine persönliche Playlist mit der Welt – darunter Songs von Michael Bublé, Grace Jones, Bob Marley und Kylie Minogue. Ein echtes Highlight für Royal-Fans! Für Pufpaff hingegen ein gefundenes Fressen.

„TV Total“: Pufpaff schießt gegen König Charles

In der aktuellen Folge von „TV Total“ (18. März) konnte sich Moderator Pufpaff einen Seitenhieb gegen das Oberhaupt der britischen Royals nicht verkneifen: „Es gibt Neuigkeiten von König Charles! Das Oberhaupt der britischen Royals hat jetzt eine neue Musikshow bekommen. Keine Ahnung, was das für eine Playlist ist – wahrscheinlich präsentiert er da alles von Ben E. King über König von Mallorca bis King of Pop – Dirty Diana!“

Ein entsetztes Raunen geht durchs Publikum. Kein Wunder, schließlich ist ‚Dirty Diana‘ nicht irgendein Song, sondern ein Titel von Michael Jackson und eine eindeutige Anspielung auf die verstorbene Prinzessin Diana. Geschmacklos oder genialer Humor? Die Meinungen darüber dürften auseinandergehen. Pufpaff selbst reagiert nur trocken: „Jaa, Sie haben Recht.“

Damit nicht genug – der Satiriker setzt noch einen drauf.

„TV Total“: Pufpaff legt nach

So spielt Sebastian Pufpaff prompt einen Ausschnitt aus Charles Apple-Music-Show ab, aber mit einer eigenen kreativen Note: Er unterlegt das Video mit einer neu eingesprochenen Stimme und stellt den Monarchen kurzerhand als Hardcore-Metal-Fan dar.

Während Pufpaff sich über die Playlist amüsiert, kommt sie beim britischen Publikum bestens an: „The King’s Music Room“ thront aktuell auf Platz 1 der britischen „Top Music Podcasts“-Liste von Apple Music.

Übrigens: TV total läuft ab sofort nicht mehr mittwochs, sondern dienstags um 20.15 Uhr auf ProSieben. Wer also Pufpaffs nächste Abrechnung nicht verpassen will, sollte sich den neuen Sendeplatz merken!