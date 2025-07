Kurz vor Iron Maiden auf Schalke geht die Nachricht um – Fans spitzen die Ohren

Erst Robbie Williams, dann Bruce Springsteen und jetzt Iron Maiden. Der Konzert-Sommer auf Schalke hat auch 2025 wieder einiges zu bieten.

Am Freitag (11. Juli) wird die britische Heavy-Metal-Band die Veltins-Arena zum Kochen bringen. Bevor Iron Maiden im Rahmen der „Run For Your Lives World Tour“ auf Schalke rockt, können sich die Fans bereits auf ein sattes Programm in der Gelsenkirchener Innenstadt freuen. Denn genau wie bei den beiden Juni-Konzerten wird der Heinrich-König-Platz mal wieder zur Fan-Meile.

Gelsenkirchen wird zur „Iron Maiden Town“

So verwandelt sich der Heinrich-König-Platz am Freitag zur „Iron Maiden Town“. Ab 12 Uhr kann die Metal-Gemeinde es hier krachen lassen. Zur Einstimmung auf das Konzert in der Veltins-Arena können Fans unter anderem an einem Luftgitarren-Contest teilnehmen.

Und das ist noch nicht alles. „Prämiert wird aber auch die originellste Kutte, denn ohne geht ein Metaller nicht zum Konzert“, lockt die Stadt Gelsenkirchen in die Iron-Maiden-Fan-Zone, die bis 19 Uhr für alle geöffnet ist – egal ob du dir ein Ticket für das Konzert auf Schalke sichern konntest oder nicht.

Das erwartet dich noch in der „Iron-Maiden Town“

Die Rundum-Versorgung verspricht die „Eddie`s Dive Bar“, benannt nach dem Band-Maskottchen. Hier gibt es Getränke (original „Trooper Beer“ und „The Darkest Red Wine“) und Snacks (Burger, Hot Dogs und Co.). Apropos Eddie: In der Selfie-Station kannst du mit dem Zombie-Maskottchen noch ein Erinnerungs-Foto schießen.

Wie schon bei „Robbies Revier“ und der „Springsteen E Street Band Fan Zone“ wird die Innenstadt dazu mit Fahnen, Bannern, Wimpelketten und mehr geschmückt. Die Fan-Zone erreichen Fans innerhalb weniger Minuten fußläufig vom Hauptbahnhof. Fans erreichen die „Iron-Maiden Town“ ab dem Hauptbahnhof auch mit der Straßenbahn (Linie 302 Richtung Buer). Einfach nach einer Haltestelle aussteigen und später mit der gleichen Linie bis zur Veltins-Arena durchfahren.