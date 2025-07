Unglück in Veltins-Arena – vor Iron Maiden-Konzert herrscht Klarheit

Die „Iron Maiden – Run For Your Lives World Tour 2025/26“ hat am 27. Mai in Ungarns Hauptstadt Budapest begonnen. In Deutschland können sich Fans von Hard-Rock- und Heavy-Metal auf fünf Konzerte freuen – mitunter am 11. Juli in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Doch ausgerechnet dort kam es während eines Konzertes von Bruce Springsteen am 27. Juni zu einem unglücklichen Vorfall. Drei Personen wurden durch ein herabfallendes Aluminium-Element der Videowürfel-Verkleidung verletzt. Der ein oder andere Fan von Iron Maiden könnte sich deshalb Sorge um seine Sicherheit in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen machen. Jetzt äußern sich Mitarbeiter zu diesem Vorfall.

Unglück in der Veltins-Arena

Nach dem Vorfall haben die Veltins-Arena und der FC Schalke 04 nach eigenen Angaben umfassende Untersuchungen vorgenommen. Zudem habe man in Gelsenkirchen erforderlichen Maßnahmen erfolgreich umgesetzt.

Die Veltins-Arena und der FC Schalke 04 sollen gemeinsam mit Behörden und Gutachtern die Ereignisse vom 3. Juli aufgearbeitet haben. Da ein Gutachter bestätigt hat, dass die baugleichen Teile für den Betrieb des Würfels keine sicherheitsrelevante Rolle spielen, wurden in Absprache mit dem Hersteller alle übrigen Elemente entfernt. Durch die abgeschlossenen Arbeiten sei sichergestellt, dass sich ein solcher Vorfall künftig nicht nochmal in Gelsenkirchen ereignet.

Jetzt herrscht Klarheit für Besucher

Der Aufbau für das kommende Konzert am 11. Juli in Gelsenkirchen kann deshalb wie geplant starten. Die Veltins-Arena stellt zudem klar: Die Sicherheit aller Gäste habe bei jeglichen Großveranstaltungen oberste Priorität. Iron-Maiden-Fans können also vorerst durchatmen.

„Bei den betroffenen Konzertbesuchern bitten die VELTINS-Arena und der S04 um Entschuldigung und wünschen weiterhin eine schnelle und vollständige Genesung“, heißt es in dem Schreiben weiter. Ob es am 11. Juli zu Zwischenfällen kommt, bleibt vorerst abzuwarten.