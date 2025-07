Iron Maiden rockt auf Schalke – erstaunlich, wo die Band noch kurz vorher war

Am Freitag (11. Juli) war es endlich so weit: Die Heavy-Metal-Rocker von Iron Maiden gaben sich auf Schalke in der Veltins-Arena die Ehre. Bei der großen „Run for your lives“-Tour spielten sie ihre größten Hits aus den ersten Jahrzehnten der Bandgeschichte – für Fans sicherlich ein ganz besonderes Highlight.

Doch hättest du gewusst, wo sich die sechs nur kurz vor ihrem Auftritt auf Schalke herumtrieben?

Vor Schalke: Iron Maiden kickt gegen Fortuna

Tatsache – trotz ihres teils schon stattlichen Alters trafen sich die Bandmitglieder noch vor dem Konzert in Gelsenkirchen bei Fortuna zu einem Freundschaftsspiel im Paul-Janes-Stadion. Bassist Steve Harris hatte am Donnerstagabend (10. Juli) gemeinsam mit ein paar Crewmitgliedern gegen den F95 gespielt.

Beim Fortuna & Friends Freundschaftsspiel waren allerdings nicht nur die Legenden von Iron Maiden zu Gast. Auch Ron von den Broilers, Düsseldorfer Boxlegende Timo Rost, Handball-Star Florian Kehrmann und DEG-Mann Daniel Kreuzer waren nebst zahlreicher Fußballer mit am Start. Und den glorreichen Abschluss machte Rock-Ikone Doro Pesch.

Iron Maiden bei Fortuna Düsseldorf

„Wenn Lisa Weiß im Tor steht, Jörg Schmadtke sich im Mittelfeld die Bälle abholt, Norbert Meier an der Seitenlinie coacht und Arnd Hovemann Doro Pesch ein Trikot übergibt, entstehen richtige Fortuna-Momente – mit toller Unterstützung von D.LIVE und Wizard Live“, freut sich Fortuna im Nachgang über das gelungene Event.

Iron Maiden-Bassist Steve Harris beim Freundschaftsspiel von Fortuna Düsseldorf. Foto: Foto: Kenny Beele

Am Ende gab es dann noch ein eigens gebrandetes Fortuna-Trikot mit Iron-Maiden-Erkennungszeichen – der Figur Eddie – auf dem Rücken.

Doch noch mehr dürften sich die Gelsenkirchener gefreut haben, als ihre Stadt nach Swiftkirchen zur Eddie-Town wurde. Denn die eigens dafür hergerichtete Fan-Zone (von der DER WESTEN bereits berichtete) begeisterte wohl ungemein. So finden sich unter dem Instagram-Beitrag des Stadtmarketings ausschließlich positive Kommentare und auch die freudigen Gesichter auf den Bildern sprechen für sich. Alle Zeichen auf ein weiteres gelungenes Event hin.