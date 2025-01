Anna-Carina Woitschak kommen im Dschungelcamp die Tränen – es geht um Stefan Mross

Die einen gehen wegen der Gage ins Dschungelcamp, andere wollen ihrer Karriere einen neuen Schub verpassen und manche streben einen Imagewechsel an. Anna-Carina Woitschak betonte bei RTL ganz klar, dass sie endlich nicht mehr als die Ex von Stefan Mross wahrgenommen werden möchte.

Fast drei Jahre ist es her, dass Woitschak und Mross ein Paar waren und nun will die Schlagersängerin endlich aus dem Schatten ihres Ex hervorspringen. Doch der Schatten ist offenbar sehr groß, denn auch bereits am zweiten Tag im Dschungelcamp ist der „Immer wieder sonntags“-Moderator Thema.

Anna-Carina Woitschak spricht über Trennung

Auf ihrem Instagram-Profil betonte Anna-Carina Woitschak ganz groß: „Es gab viele Spekulationen (und den einen oder anderen Giftpfeil), und ich weiß, dass einige denken, ich gehe in den Dschungel, um über irgendetwas auszupacken. Aber das ist nicht meine Intention.“ Gleichzeitig kündigte sie jedoch auch an: „Ich lasse mir aber auch nicht den Mund verbieten und werde im Dschungel sagen, was ich in dem Moment fühle.“

+++ „Dschungelcamp“: Zuschauer gehen auf die Barrikaden – „Wenig unterhaltsam“ +++

Und dieser Moment war bereits am zweiten Tag im Dschungelcamp gekommen. Beim abendlichen Geschirrabtrocknen unterhalten sich die 32-Jährige und Jörg Dahlmann über die Trennung von Stefan Mross. Die Trennung sei medial sehr ausgeschlachtet worden, weshalb sie sehr gelitten habe.

„Es waren ja sechs Jahre, aber wenn sich gewisse Probleme wiederholen und man als Frau leidet, dann muss man irgendwann auch einen Schlussstrich ziehen. In der Presse wurde es dann so dargestellt als würde ich absichtlich nicht zum Scheidungstermin kommen, was ja völliger Humbug ist. Und wenn die Öffentlichkeit dann auch noch in Frage stellt, ob alles echt war…“, erzählt die Schlagersängerin.

Anna-Carina Woitsch vergießt wegen Stefan Mross Tränen

Der ehemalige Sky-Moderator steht ihr bei und findet, dass sie in der Presse besser abgeschnitten hat als Stefan. Woitschak offenbart, dass sie gerne eines Tages wieder normal mit ihrem Ex umgehen wollen würde. Gesteht jedoch auch ein, dass seine neue Beziehung da ein Problem darstelle. Denn immerhin ist Mross mittlerweile mit Eva Luginger zusammen – ihrer ehemaligen besten Freundin.

„Ich habe zwei Menschen dadurch verloren. Aber meine Eltern haben mir auf den Weg mitgegeben, dass man nie aufhören darf, an das Gute im Menschen zu glauben. Meinen Papa hat das sehr belastet, er ist über 80…“ Dem früheren DSDS-Star kommen die Tränen, Jörg Dahlmann nimmt sie in den Arm und spendet ihr Trost. Dabei kommen ihm sogar selbst plötzlich die Tränen.