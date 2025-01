„Dschungelcamp“: Zuschauer gehen auf die Barrikaden – „Wenig unterhaltsam“

Es ist endlich wieder soweit. Das „Dschungelcamp 2025“ startet. Am Abend des 24. Januar 2025 ziehen zwölf – mehr oder weniger – prominente Persönlichkeiten in den australischen Busch, um dort um Ruhm, Ehre und die Krone des Dschungels zu kämpfen.

Um 20.15 Uhr geht es am Freitagabend bei RTL los. Wir sind im „Dschungelcamp“-Liveticker für dich dabei. Bei uns verpasst du keine Infos zum Start von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“.

23.50 Uhr: Und somit geht der erste Tag im australischen Busch zu Ende. Der Auftakt hat bewiesen – wir Zuschauer dürfen uns auf eine aufregende und vor allem unterhaltsam Staffel freuen.

23.45 Uhr: Kurz bevor die erste Folge zu Ende geht, gibt es die Kirsche auf der Sahnetorte. Wen haben die Zuschauer in die allererste Prüfung gewählt? Trommelwirbel bitte…

Sam Dylan muss als Erster um die Sterne kämpfen!

Dschungelcamp: Prüfung ist zum Kotzen

23.40 Uhr: Danach geht es steil bergab. Maurice scheitert an einem Schweine-Herz, Lilly bekommt ihre vier Skorpione nicht runter und Pierre bekommt das Stück Dubai-Schokolade (aus Stinktofu, Natto-Bohnen und Urin als „Piss-Tazie“) nicht runter…

Für eine Überraschung sorgt jedoch Jörg, der Kuh-Blut trinkt, als wäre es ein Himbeer-Smoothie – Stern Nummer drei für die Truppe. Alessia ekelt sich dahingegen zu sehr vor ihrer Seegurke und Yeliz bekommt den Krokodil-Penis nicht rein. Ob Anna-Carina mehr Glück bei ihren drei Ziegenaugen hat?

Nö. Auch sie scheitert. Ebenfalls enttäuschend ist der Auftritt von Nina Bott mit ihrer pürierten Enten-Zunge. Jürgen möchte als Letzter die Kamel-Zunge nicht mal probieren. Mit Magengrummeln, mieser Laune und nur drei Sternen geht es wieder zurück ins Camp.

23.25 Uhr: Los geht es mit Edith, die einfach mal ein Glas Kuh-Urin auf Ex trinkt und den ersten Stern ergattert. Da kann Sam Dylan nicht mithalten – er gibt nach ein paar Bissen an seiner Bullenlippe auf. Dafür bekommt Tim Ülker sein Schafshirn mit Hängen und Würgen runter und sichert den zweiten Stern. Der Anblick ist allerdings nichts für schwache Nerven…

23.05 Uhr: Und was fehlt noch für eine perfekte erste Folge? Genau, eine Essensprüfung. In der Dschungelprüfung „Bährufs-Bähratung“ müssen die Promis ihren Traumberuf aussuchen. Dahinter steckt jeweils eine australische Köstlichkeit, die innerhalb von 60 Sekunden getrunken oder verspeist werden müssen.

22.55 Uhr: Tränen in der ersten Folge – check. Erste Zickerei in Folge eins – check. Und nun gibt es auch schon den ersten Nackedei der 18. Staffel. Pierre geht am ersten Morgen erstmal im Weiher baden – und zwar wie Gott ihn schuf.

Dschungelcamp-Zuschauer auf 180

22.40 Uhr: „Einen wunderschönen guten Abend“. Mit diesem Satz betritt die zweite Gruppe angeführt von Maurice das Camp. Während alle erstmal ankommen, hat Sam Dylan direkt etwas zu meckern. Vor allem die Schlafplätze regen ihn tierisch auf. „Das ist ja asozial, ich schlaf‘ doch nicht auf dem Boden, das geht gar nicht. Da krabbelt mich ja alles an“, so der Reality-Star.

Die Nörgelei kommt bei den Zuschauern alles andere als gut an. „Jetzt will Sam uns also erzählen, das er überhaupt nicht wusste, wie die „Betten“ bei IBES sind… Der Typ geht mir so auf den Sack“, schreibt ein X-Nutzer. Ein anderer kommentiert: „Sam D. ist zwei Sekunden im Camp und überrascht, dass dort kein Versace-Standard herrscht… Der Typ ist nur wenig unterhaltsam – wann schnallt man das endlich mal?“

22.25 Uhr: Und dann kommt der Moment auf den die Kandidaten so lange gewartet haben: Die erste Gruppe zieht in das Dschungelcamp ein. Mit großen Augen betreten die ersten sechs Promis ihr Zuhause für die nächsten Tage. „Total Urlaubs-Vibes“, resümiert Timur Ülker. Kurz darauf werden dann auch schon die Betten verteilt – ohne, dass die zweite Hälfte da ist. Na, wenn da nicht mal der erste Dschungel-Streit im Anmarsch ist…

Dschungelcamp: Tränen bei erster Prüfungen

22.15 Uhr: Währenddessen bittere Tränen bei Truppe Numero zwei. Edith, Alessia, Anna-Carina, Sam, Jörg und Maurice müssen von einem 50 Meter hohen Bungee-Turm springen – für diejenigen mit Höhenangst der blanke Horror.

Und so kommt es, dass die Angst einigen Promis im Weg steht – nur Edith, Jörg und Maurice überwinden sich und holen demnach nur drei Sterne für das gesamte Team. Eine Leistung, die die Zuschauer zu Hause enttäuscht. „Finde es immer amüsant, dass die, die keinen Stern holen, sagen, dass sie stolz auf die Teamleistung sind“, schreibt ein Fan beispielsweise.

21.45 Uhr: Wow, alle Promis meistern die Herausforderung mit Bravour und ziehen mit sechs Sternen in das Camp ein. Hut ab. Nach dieser Glanzleistung geht es per Karte direkt ins Camp. Bleibt nur zu hoffen, dass die Gruppe ihr neues Zuhause auch findet…

21.30 Uhr: Ab geht’s zur ersten Prüfung! Für Nina, Lilly, Yeliz, Jürgen, Timur und Pierre wird es nass. Jeder Teilnehmer muss einen Stern über einen 200 Meter langen See samt Hindernissen bis hin zu einem Sternenbaum transportieren. Tierische Überraschungen inklusive!

21.20 Uhr: Raus aus den privaten Klamotten, rein in das Dschungel-Outfit: Gruppe eins muss sich unter Aufsicht der Rangers umziehen. Kurz darauf folgt die obligatorische Durchsuchung. Ob die Ranger da was finden werden?

Dschungelcamp: Wenn Blicke töten könnten…

21.15 Uhr: Die andere Hälfte der Truppe, bestehend aus Edith, Alessia, Anna-Carina, Sam, Jörg und Maurice, trifft sich auf einen Cocktail unter der Sonne. Anders als bei der ersten Gruppe ist die Stimmung hier nicht so ausgelassen.

Vor allem zwischen Sam Dylan und Alessia Herren herrschen nach dem „Sommerhaus der Stars“ große Spannungen. „Sehr respektlos“, beurteilt die 23-Jährige die Begrüßung zwischen ihr und ihrem Mitstreiter. Lange Zeit zum Streiten bleibt aber nicht – die Sechs müssen sofort los. Doch keine Sorge: Für Drama und Diskussionen gibt es im Dschungelcamp noch mehr als genug Zeit.

21.05 Uhr: Nun wird es ernst. Die Kandidaten treffen zum ersten Mal aufeinander. Naja, zumindest ein Teil der Gruppe lernt sich am Hubschrauberlandeplatz kennen. Für Nina, Lilly, Yeliz, Jürgen, Timur und Pierre geht es im Heli ab in den australischen Busch.

20.35 Uhr: Auch Pierre Sanoussi-Bliss, Yeliz Koc, Jürgen Hingsen, Nina Bott und Timur Ülker haben sich mittlerweile vorgestellt. Alle haben nach eigenen Angaben nur ein Ziel: Die Dschungelkrone mit nach Hause nehmen! Naja, der eine hat mehr Motivation, der andere eher weniger…

20.25 Uhr: Lange wird beim Kölner Sender nicht gefackelt. Nach einer kurzen Begrüßung von Sonja Zietlow und Jan Köppen im Baumhaus, folgt auch schon der erste Beitrag. Die Promis werden von den berühmt-berüchtigten Rangern aus den Betten geholt. Die Erste, die dran glauben muss: Lilly Becker.

20.15 Uhr: Lasset die Spiele beginnen! Pünktlich geht RTL auf Sendung und begrüßt das Publikum mit einem Trailer für den Abend. Und der hat es wirklich in sich: bittere Tränen, lautstarke Streitereien und natürlich die erste Essenprüfung. Na, da ist Unterhaltung definitiv vorprogrammiert!

18 Uhr: Das sieht gar nicht gut aus. Kurz vor Beginn der neuen Staffel gibt es schlechte Neuigkeiten aus Australien. Wegen anhaltendem Starkregen musste das Dschungelcamp evakuiert werden, wie RTL berichtet.

Am ersten Tag ging es für die Promis daher zeitweise ins Dschungeltelefon, um sich vor dem Regen zu schützen. Doch kein Grund zur Sorge: Mittlerweile habe sich die Wetterlage beruhigt und alle seien wieder im Camp, so der Sender. Dem Auftakt steht also nichts im Wege.

14.35 Uhr: Alles neu macht in diesem Fall nicht der Mai, sondern der Januar. Genauer gesagt: Die „Dschungelcamp“-Verantwortlichen. Die haben sich nämlich einen besonderen Hygiene-Kniff einfallen lassen. Welcher das ist, liest du hier.

24. Januar 2025, 12 Uhr: Es ist die Volkskrankheit Nummer 1: Rückenschmerzen. Jeder ist sicherlich schon einmal mit dem stechenden Schmerz in Berührung gekommen. Meistens zum ungünstigsten Zeitpunkt. Ein Problem, das nun auch Angela Finger-Erben ereilte. Die Moderatorin ist bekanntermaßen für die „Stunde danach“, also die Show nach dem eigentlichen „Dschungelcamp“ verantwortlich. Warum sie nun „im Strahl“ kotzen könnte, liest du hier.

Diese Stars ziehen 2025 ins „Dschungelcamp“: Lilly Becker, Maurice Dziwak, Anna-Carina Woitschack, Sam Dylan, Alessia Herren, Jörg Dahlmann, Edith Stehfest, Jürgen Hingsen, Yeliz Koc, Timur Ülker, Nina Bott und Pierre Sanoussi-Bliss.