Kurz vor Dschungelcamp-Start – Hiobsbotschaft für RTL-Moderatorin

In Australien laufen die letzten Vorbereitungen für das Dschungelcamp auf Hochtouren: Die Stars ziehen nach und nach ein und die Moderatoren bereiten sich auf die jeweiligen Sendungen vor.

Neben der Hauptshow mit Jan Köppen und Sonja Zietlow gibt es auch die sogenannte „Stunde danach“, die von Angela Finger-Erben moderiert wird. Doch die 44-Jährige meldet sich einen Tag vor dem Start des Dschungelcamps mit einer bitteren Nachricht.

Dschungelcamp: RTL-Moderatorin meldet sich zu Wort

Nicht nur die Kandidaten sind bereits seit Tagen in Australien. Auch das gesamte Produktionsteam bereitet sich in Down Under auf die kommenden Tage vor. Angela Finger-Erben, die jeden Abend „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach“ vor der Kamera steht, meldet sich via Instagram bei ihren Fans.

Sie hat dabei keine guten Nachrichten im Gepäck. „Ewig keine Rückenschmerzen mehr gehabt. Heute Morgen mit einem eingeklemmten Nerv aufgewacht. Das kann ja wohl nicht sein. Ich kotze im Strahl!“, schreibt Angela Finger-Erben in ihrer Story. Und das so kurz vor Start ihres Sendungsmarathons.

Dschungelcamp: RTL-Moderatorin ergreift Maßnahmen

Laut eigenen Angaben hat die Moderatorin nun mit Schwindel und Kopfschmerzen zu kämpfen. Nicht gerade die ideale Voraussetzung für die anstehenden Proben ihrer Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach“.

Doch Angela Finger-Erben weiß sich glücklicherweise zu helfen. Um gegen ihre Schmerzen anzukämpfen, greift sie nun zu einem Wärmepflaster und Ibuprofen. Bleibt abzuwarten, ob sich ihr Zustand in den nächsten Tagen verbessert oder nicht.

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach“ immer nach der täglichen Ausgabe vom Dschungelcamp. Die Folgen gibt es im Anschluss auch in der Mediathek bei RTL+.