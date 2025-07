Stefan Mross im „Fernsehgarten“ – zuvor hat er noch eine wichtige Nachricht

Darauf haben viele Fans schon lange gewartet: „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross ist erstmals zu Gast im ZDF „Fernsehgarten“ und besucht Andrea Kiewel am Lerchenberg in Mainz. Das hat es zuvor noch nie gegeben!

Einen konkreten Termin für seinen Gastbesuch im „Fernsehgarten“ gibt es auch schon: Stefan Mross wird am 28. September in der letzten Ausgabe beim „Oktoberfest“-Motto dort zu sehen sein (hier mehr >>>). Zuvor hat der Sänger und Moderator aber noch eine weitere Ankündigung für seine Fans.

Stefan Mross bald im „Fernsehgarten“ – er hat wichtige Nachricht

Auf Instagram teilt der 49-Jährige ein Bild von sich bei der Arbeit. Nicht etwa auf der Bühne als Moderator, sondern im Tonstudio beim Aufnehmen eines neuen Songs. „Es gibt wieder neue Musik von mir“, feuert der ARD-Star im Netz raus und verrät auch schon, wann genau seine Fans von ihm was Neues auf die Ohren bekommen:

„Ich freue mich Euch zur 7. Sendung bei ‚Immer wieder sonntags‘ einen weiteren neuen Titel von mir zu präsentieren – natürlich mit meiner Band!“, so der Moderator stolz. Genaueres weiß man noch nicht über sein neuestes musikalisches Meisterwerk. Erst am 6. Juni dieses Jahres veröffentlichte Stefan Mross die Single „Ja mei, Hallelujah – heut rock ma olle z’samm“.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob der Song, den er frisch im Tonstudio produziert hat, genauso viel Spaß verspricht, wird sich dann spätestens am kommenden Sonntag (27.07.) zeigen, dann nämlich stellt der „Immer wieder sonntags“-Star den Song in seiner Schlagersendung vor. Seine Fans zumindest können es kaum noch abwarten, bis es so weit ist.

„Wir freuen uns“, schreibt zum Beispiel jemand bei Instagram. Ein weiterer Fan kommentiert: „Das sind fantastische News“. Ein anderer: „Toll, freue mich total darüber.“

Und noch ein Fan wünscht ihm viel Glück für den Premieren-Auftritt am Sonntag: „Toi, toi. toi für die Premiere deines neuen Songs.“

„Immer wieder sonntags“ kommt am nächsten Sonntag um 10 Uhr in der ARD.