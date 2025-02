Stefan Mross teilt Kuss-Foto mit Freundin – der Ort ist besonders

Während seine Ex Anna-Carina gerade im Dschungel eine schwere Zeit hat, lässt es sich Stefan Mross mit seiner Freundin Eva Luginger gut gehen. Das Schlager-Paar genießt die freie Zeit in Thailand.

Der „Immer wieder sonntags“-Moderator scheint in Eva sein Glück gefunden zu haben. Statt nur Worte lässt sie sogar Taten sprechen. Stefan Mross verriet in einem ARD-Interview gar, dass Eva in seinem Büro arbeiten würde.

Stefan Mross‘ Freundin opfert ihre Karriere für seinen Erfolg

„Ich liebe die Bühne, ich brenne genauso dafür, aber im Hintergrund“, so die Frau an der Seite von Stefan Mross.

Stefan Mross teilt sein Liebesglück mit der ganzen Welt

Auf seinem Instagram-Account teilt Stefan Mross jetzt aber ein Bild anlässlich des Geburtstages seiner Liebsten und widmet ihr ein paar emotionale Worte: „Liebe ist… wenn man seinen Schatz überall auf der Welt küssen darf und besonders schön zum Geburtstag! Dein Liebling.“

Die Fans freuen sich gemeinsam mit Stefan Mross und Eva Luginger über ihr Liebesglück:

„Alles Gute zum Geburtstag liebe Eva. Ein traumhaftes Bild von Euch beiden.“

„Ich wünsche Euch eine wunderschöne Zeit in Thailand und Eva alles liebe und gute zum Geburtstag!“

„Das passt einfach mit euch zwei!“

Der gewählte Ort für den Kuss dabei ist ungewöhnlich. Der Grund: Öffentliche Zuneigungsbekundungen sind in Thailand eher unüblich. Intensivere Gesten wie Küsse in der Öffentlichkeit sollten daher weitestgehend vermieden werden. Bleibt nur zu hoffen, dass das Kundtun ihres Glücks nun keine weiteren Folgen hat.