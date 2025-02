Dschungelcamp: Abbruch! Zuschauer-Shitstorm gegen Anna-Carina – „Danke für gar nix!“

„Ich bin ein Star – holt mich hier raus“. Mit diesem Satz hat Anna-Carina Woitschack am Mittwochabend (5. Februar) ihre Prüfung abgebrochen. Nachdem sie und ihr Mitcamper Jörg Dahlmann in zwei Kisten eingesperrt wurden, bekam die Schlagersängerin Panik und zog kurzerhand die Reißleine.

Während die Moderatoren und einige der anderen Teilnehmer verständnisvoll darauf reagiert haben, sind manche Zuschauer vor den Bildschirmen außer sich. Sie ziehen ein bitteres Fazit nach dem Abbruch im Dschungelcamp.

Vierter Abbruch im Dschungelcamp

Nachdem Sam Dylan seine ersten drei Prüfungen abbrechen musste, ist nun Anna-Carina Woitschack an der Reihe. An Tag 13 beendet sie die Doppelprüfung mit Jörg Dahlmann, bevor es so richtig losgehen konnte. Sofort wurde sie aus der Kiste befreit und muss mit null Sternen zu ihren Mitstreitern zurückkehren.

Das Verständnis im Camp ist groß. Niemand ist der Schlagersängerin böse, dass sie ihre Platzangst nicht überwinden konnte. Bei den Zuschauern sieht das Stimmungsbild allerdings etwas anders aus.

Dschungelcamp: Zuschauer auf 180

Auf X (ehemals Twitter) wettern einige Zuschauer gegen Anna-Carina. Sie kritisieren den Abbruch der Prüfung scharf:

„Was eine Scheiße, wählt sich auch noch selber rein. So eine Pipifax-Prüfung.“

„Wie peinlich willst du sein? Anna: Ja.“

„Um Gottes willen: Anna-Carina ist ja die absolute Flasche im Camp.“

„Anna-Carina wäre der bessere Sam-Ersatz für die erste Woche gewesen. Bodenlos sich ständig wählen zu lassen freiwillig und zu rein zu scheißen.“

„Ich frage mich mittlerweile echt, was Anna-Carina im Dschungel verloren hat.“

„Uff, wegen Anna-Carina haben wir heute gar keine Dschungelprüfung. Danke für gar nix!“

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ jeden Tag ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Folgen gibt es im Anschluss auch in der Mediathek bei RTL+.