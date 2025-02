Es herrschte große Aufruhr, als bekannt wurde, dass Sam Dylan und nicht Edith Stehfest am Dienstag (4. Februar) das „Dschungelcamp“ verlassen musste. Schließlich hatte Letztere am Vortag eigentlich die wenigsten Anrufe, musste aber nicht gehen, da RTL entschieden hatte, dass niemand der Kandidaten an dem Tag das Feld räumen muss.

Viele Zuschauer waren geradezu geschockt, dass Reality-Star Sam einen Tag danach gehen musste (hier liest du mehr dazu >>>). Doch wie schaut es beim neuen Exit am Mittwoch aus?

„Dschungelcamp“: ER muss gehen!

Der nächste „Dschungelcamp“-Star wurde von den RTL-Zuschauern rausgevotet und darf sich nun auf einen bezahlten „Urlaub“ in Australien freuen, bevor es Anfang kommender Woche wieder zurück ins kalte Deutschland geht. Diesmal traf es Jörg Dahlmann.

Für viele Zuschauer offenbar eine große Überraschung, wie man im Netz lesen kann. Obwohl er erst vor wenigen Tagen für große Diskussionen nach seinem Kommentar zu Donald Trump. Auf Instagram und X (vormals Twitter) kommentieren eingefleischte Fans fleißig das brandneue Dschungelergebnis!

Dort heißt es unter anderem:

„WHAT???? Das ist doch Fake ! Die ehrlichste Haut im Camp.“

„Mein Favorit, Jörg ist raus. Schade!“

„Boah. Jörg??? Den hatte ich im Finale.“

„Das Jörg raus ist, dass verstehe ich 0!“

„Also die Votings müssen doch komplett random sein?!“

„Mist.“

„Ich verstehe es nicht, weshalb Jörg heute geflogen ist. Er war heute präsent und wollte auch die Prüfung machen.“

„Der die Prüfung gerockt hätte fliegt raus, die Heulsusen Bleiben drin. Scheiss Staffel dieses Jahr“

„Bin so sauer“

„Toll, jetzt ist der einzige raus, der wirklich noch Bock aufs Camp hatte.“

„Also jetzt Jörg…verstehe ich überhaupt nicht“

