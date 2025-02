„Dschungelcamp“-Zuschauer gehen auf die Barrikaden und wettern gegen RTL – „Pure Manipulation“

Große Zuschauer-Wut! Einige „Dschungelcamp“-Fans sind derzeit gar nicht gut auf RTL zu sprechen. Seit Sonja Zietlow und Jan Köppen in der vergangenen Montagssendung (3. Februar) verkündet hatten, dass niemand aus der Show fliegt und Kandidatin Edith Stehfest dennoch die wenigsten Zuschaueranrufe erhielt, tummeln sich zahlreiche Kommentare im Netz.

Denn laut einigen Zuschauern hätte am Dienstag, als schließlich wieder ein Promi gehen musste, Edith diejenige sein sollen und nicht Sam Dylan. Der Reality-Star musste sich aufgrund von zu wenig Anrufen von den anderen „Dschungelcamp“-Stars verabschieden.

„Dschungelcamp“-Zuschauer auf 180

Dass Edith Stehfest noch weiterhin im Camp bleiben darf, die immer wieder für Unmut unter den anderen Mitstreitern sorgt und beim Thema Kochen aneckt, verstehen viele Zuschauer nicht. Sie machen dem Kölner Sender deswegen Vorwürfe.

Die Reaktionen einiger Zuschauer auf Instagram sind eindeutig:

„RTL hat Edith vor dem Rauswurf bewahrt, pure Manipulation, braucht man nicht mehr gucken.“

„Ich kann die Sendung leider nicht mehr ernst nehmen. Dass eine Edith mehr Anrufe als Sam hatte, könnt ihr wirklich NIEMANDEM verkaufen.“

„Nur, weil RTL niemanden rausgeworfen hat und dann aber gesagt hat, wer geflogen WÄRE. Die Edith „Fans“ haben dann umso mehr angerufen, während Fans anderer Kandidaten sich in Sicherheit gewägt haben. Wenn man niemanden rauswirft, sollte man auch nicht sagen, wer geflogen wäre. Das ist unfair.“

„Also Maurice und Edith hatten die wenigsten und beide haben die Aufholjagd geschafft und keiner von denen war mehr nominiert, dafür zwei ganz andere? Das stinkt zum Himmel, sorry.“

„Klassische Wettbewerbsverzerrung, wenn nicht sogar Manipulation, da zwei Kandidaten einen klaren Vorteil erhalten haben! Ungerecht gegenüber den Anderen im Camp, aber eben auch gegenüber den Zuschauern, die angerufen haben.“

„Dschungelcamp“-Aus für Sam: So geht es ihm

