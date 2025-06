Hurricane 2025: Besucher gehen auf die Barrikaden – „Krank!“

Die Festival-Saison ist zurück und mit ihr das alljährliche Verkehrschaos rund um Scheeßel. Schon am Donnerstagvormittag (19. Juni) rollen die ersten Autokolonnen auf das Gelände des Hurricane Festivals 2025. Die Schlange an überladenen Pkws, Campern und Wohnwagen zeigt deutlich: Die Party kann beginnen.

Dabei sind die Besucher bestens ausgerüstet. Zwischen Zelten, Pavillons und Musikboxen stapeln sich Raviolidosen, Getränkekisten und Festival-Gadgets. Doch nicht alle haben ihre Verpflegung von zu Hause mitgebracht. Viele setzen auf den gut ausgestatteten Festival-Supermarkt – und stehen dort plötzlich vor dem ersten Stimmungskiller des Wochenendes.

Hurricane 2025: Besucher können es kaum fassen

Von Frühstück bis Grillgut, von Energy-Drinks bis Bier: Im Hurricane-Shop gibt es fast alles, was das feiernde Herz begehrt. Doch wer hier einkauft, zahlt teilweise kräftig drauf. „Das ist krank teuer!“, verrät ein junger Besucher gegenüber unserem Partner-Portal „Moin.“ Andere vergleichen die Preise mit denen von Discounterketten, entscheiden sich dann fürs Umdrehen statt Einkaufen.

Zwar ist das Angebot praktisch, aber längst nicht für jedes Budget geeignet. Für viele stellt sich daher die Frage: Komfort oder Kosten?

Hurricane-Besucher müssen sich entscheiden

Manche Festivalgänger nehmen die hohen Preise in Kauf, auch aus Bequemlichkeit. Wer schon Zelt, Gepäck und Boxen schleppen muss, verzichtet lieber auf zusätzliche Kisten Bier. Nahrung und Getränke für drei Tage selbst heranzuschaffen, kann schließlich zur logistischen Herausforderung werden. Andere planen klug vor und versorgen sich vorher im Supermarkt, trotz der Extrakilos im Kofferraum.

Was sich mehr lohnt, muss jeder selbst entscheiden. Klar ist aber: Das Hurricane-Festival ist in vollem Gange und bietet neben Musik auch genug Stoff für Debatten am Zeltplatz.