„Rock am Ring“: SO bekommen Besucher Geld zurück

Vom 6. Juni bis 8. Juni fand das diesjährige „Rock am Ring“-Festival statt. Das Event war auch diesmal ein voller Erfolg, mehr als 90.000 Menschen fanden sich am Veranstaltungsort ein. Seit mittlerweile vier Jahrzehnten ist der Besuch des Musikfestivals für viele Menschen ein nicht verhandelbarer Programmpunkt.

Fast zwei Wochen nach dem Ende des Festivals gibt es jetzt für einige Besucher einen weiteren Grund zur Freude.

„Rock am Ring“-Besucher können Geld zurücküberweisen

„Rock am Ring“-Besucher, die in diesem Jahr das erste Mal vor Ort waren, mögen überrascht gewesen sein. Denn bei dem beliebten Festival kann nicht mit Bargeld bezahlt werden. Stattdessen wurde an den Festivalbändchen ein kleiner Chip angebracht. Auf diesen Chip sollten sich die Besucher Guthaben laden, mit dem sie dann auf dem Gelände bezahlen konnten.

An verschiedenen Orten auf dem Festival, über die „Rock am Ring“-App oder die Website konnte Geld auf den Chip überwiesen werden. Dieses Angebot nutzte wohl jeder Besucher, schließlich ist so ein Festivalbesuch in der Regel alles andere als günstig. Neben Getränken und anderer Verpflegung konnten mit dem Armband auch Merchandise-Artikel bezahlt werden.

+++ Band darf nicht auf dem „Hurricane“ spielen: Was sie tat, ist erschreckend +++

Doch trotz der langen Festivaltage werden wohl die wenigstens „Rock am Ring“-Besucher ihren exakten, auf den Chip geladenen Betrag ausgegeben haben. Das übrig gebliebene Geld ist nach der Fahrt nach Hause natürlich nicht verloren. Denn dem „Volksfreund“ zufolge kann das Geld wieder ausgezahlt werden.

Über die Website oder „Rock am Ring“-App können die Besucher ihr Geld ganz einfach zurücküberweisen. Über den Button „Cashless“ registrieren die Festival-Fans ihren Chip und klicken dann auf „Auszahlung starten“. Es gibt jedoch nur eine gewisse Zeitspanne, in der die Auszahlung möglich ist. Vom 9. Juni bis zum 9. August kann auf das restliche Guthaben zugegriffen werden.

„Rock am Ring“ hat auch in diesem Jahr wieder zehntausende Menschen begeistert. Jetzt dürfen sich Festival-Fans auf das „Southside“ und „Hurricane“ freuen.