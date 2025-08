Geld und Macht: SO toppt Putins Gehalt das von Merz und Trump

Wer ein Land regiert, lebt nicht von der Hand in den Mund. Doch SO groß sind die Gehaltsunterschiede unter Regierungschefs.

Geld regiert die Welt – daran besteht kein Zweifel. Besonders, wenn man sich die Einkünfte von Staatsoberhäuptern anschaut. Doch welches Land zahlt seinem Chef am meisten? In dieser Fotostrecke erfährst du, was die Spitzenpolitiker verdienen – oder von sich behaupten, zu verdienen.

Das verdienen die Spitzenpolitiker: