Was gab es doch für verdutzte Gesichter am Vorabend im „Dschungelcamp“! Eigentlich rechnete wohl jeder Dschungelstar am Montagabend (03.03.) damit, dass der nächste Camper das Feld räumen muss. Und auch die Zuschauer wetterten schon eifrig, wen es als Nächstes treffen wird.

Doch dann verkünden Sonja Zietlow und Jan Köppen plötzlich, dass niemand rausfliegt. Das sieht einen Tag später, am Dienstag, dagegen ganz anders aus.

„Dschungelcamp“: Dieser Star ist raus

In der letzten „Dschungelcamp“-Episode erzielte Edith Stehfest die wenigsten Zuschauer-Anrufe. Nach ihr traf es Maurice Dziwak, der das Ergebnis alles andere als gut wegsteckte und sogar ans Aufgeben dachte (hier erfährst du mehr >>>).

Doch konnten die Fans der beiden Stars diesmal einen Zahn zulegen und dafür sorgen, dass Edith und Maurice noch weiter im Dschungel verweilen dürfen?

Die Antwort lautet: Ja! Beide Stars dürfen zumindest noch eine weitere Nacht im Dschungel verbringen.

Rausgevotet wurde dafür Sam Dylan!

Es hat sich vielleicht sogar bereits angedeutet. Seit die Camper untereinander bestimmen durften, wer in die Prüfungen geht, war es etwas ruhiger geworden um den Reality-Star. Lediglich mit ein paar Sticheleien hier und da machte der Camper auf sich aufmerksam. Davor musste er täglich in die Prüfung, den Zuschauern sei Dank.

Ein Fan hat deshalb jetzt Mitleid mit Sam und schreibt auf X: „Unglaublich. Erst lässt ihn das Publikum so leiden und jetzt raus…“ Ein anderer kann es ebenfalls nicht glauben: „WASSSSSS SAM IST RAUS???“ Oder: „RTL, das kann nicht euer Ernst sein.“ Doch nicht alle sind auf Sams Seite. So heißt es außerdem unter anderem in den Kommentaren, als raus ist, dass Sam geht:

„Und nun hat Sam seine Rechnung bekommen! Gestern hatte er Schadenfreude gezeigt, als er gehört hat, dass Edith die wenigsten Stimmen hatte.“

„Jetzt kann er raus und lästern..“

„Gott sei Dank, es lichtet sich“

Jetzt sind also nur noch acht Promis im „Dschungelcamp“, die darauf hoffen, es bis zum Finale am kommenden Sonntag (09.02.) zu schaffen und bestenfalls die amtierende Dschungelkönigin Lucy Diakovska vom Thron zu stoßen.