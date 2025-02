„Dschungelcamp“-Star Maurice erhält bittere Nachricht im Camp – das hat Konsequenzen

Ist der selbsternannte Löwe Maurice Dziwak doch nicht so strak wie angenommen? Der „Dschungelcamp“-Star ging mit großen Ansagen nach Australien, doch inmitten des Promi-Camps wirkt der gebürtige Oberhausener alles andere als der toughe Kämpfer.

Da kullerte in der Vergangenheit schon mal das eine oder andere Tränchen und auch in der Dschungel-Prüfung zierte sich Maurice ein wenig. Am Montagabend (03.02.) ereilt den Reality-Star dann auch noch eine Nachricht, die ihn ganz offenbar völlig aus der Bahn wirft. Schmeißt der „Dschungelcamp“-Star vorzeitig hin?

„Dschungelcamp“-Star Maurice erhält Nachricht

Sonja Zietlow und Jan Köppen machen es am Vorabend schnell mit der Verkündung, wer das Camp verlassen muss: niemand (hier mehr >>>). Dafür aber lesen die beiden den Campern vor, welche beiden Stars die wenigsten Anrufe erhielten. Nach Edith Stehfest ist es Maurice, der nicht genügend Unterstützung seiner Fans erhielt. Für den Camper ein Schlag ins Gesicht!

Das hat Konsequenzen, Maurice ist am Tiefpunkt. Traurig sitzt er im Camp, ist nachdenklich und kommt einfach nicht darüber hinweg, die zweitwenigsten Anrufe erhalten zu haben. „Mein Löwe! Wo ist mein Löwe, du bist doch ein Löwe!“, versucht Lilly Becker ihren Mitstreiter aufzumuntern. Doch der erwidert nur: „Der Löwe ist angeschossen.“ Und schmeißt hinterher: „Wäre ich lieber zu Hause geblieben.“

Echt jetzt? Bereut Maurice Dziwak seine Dschungel-Teilnahme?

Im Dschungeltelefon fließen die Tränen

Im Dschungeltelefon wird er schließlich noch emotionaler. „Ich habe zu Hause versprochen, dass ich alles geben werde. Und dass der Papa das gewinnt. Aber es ist irgendwie so, als ob ich enttäuscht habe, weißt du? Ich weiß nicht. Oh, Scheiße.“ Und schon fließen die Tränen.

Gegenüber den Anderen jammert der 26-Jährige: „Ich wollte das wirklich hier, ich bin nicht nur zum Spaß reingegangen, sondern ich bin hier reingegangen, um wirklich so weit wie möglich zu kommen. Um alles zu schaffen. Aber anscheinend fehlt irgendwas.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Dschungelcamp“: Zuschauer haben gemischte Gefühle

Die „Dschungelcamp“-Fans reagieren mit gemischten Gefühlen auf die Tränen des Stars. Bei Instagram lauten einige Kommentare:

„Der Löwe muss drinbleiben!!“

„Wieviel Sendezeit bekommt er noch. Gefühle zeigen ist ja schön – aber das ist echt nervig! Dieses ständige Rumjammern – uff! Er ist jetzt Vater – und wenn sein Sohn weint wegen dem Schnuffel, okay – aber ein erwachsener Mann … so eine Dauerheulshow.“

„Ach aber immer dieses Jammern ey. Großer Junge!“

„Es war so klar, dass er jetzt deswegen nur rumjammert und sich deswegen komplett runterziehen lässt. Kann verstehen, dass es schwer ist, aber sorry, so gewinnt man nicht. Wo ist der Kampfgeist? Die Motivation?… Da gönne ich Lilly, Pierre oder Jörg den Sieg 1000x mehr.“

„Maurice ist ein guter Kerl, der auch mal Emotionen zeigen kann und auch zulässt!“

„Er jammert einfach zu viel! Emotionen zeigen, gerade unter diesen Umständen, ist vollkommen nachvollziehbar. Aber er lacht kaum und jammert ständig“

Ob Maurice Dziwak nun alles endgültig zu viel wird und er das Handtuch im „Dschungelcamp“ wirft oder ob seine Camp-Kollegen ihn noch motivieren können, zu bleiben, zeigt sich spätestens um 20.15 Uhr bei RTL. Dann fliegt übrigens auch wieder ein Star aus der Show. Mal sehen, ob Maurice‘ Fans noch mal fleißig für ihn anrufen.