„Dschungelcamp“-Star wagt Neustart – „Kann diesen Schritt nur jedem empfehlen“

Lange war sie das Gesicht des Homeshoppings in Deutschland – jetzt geht Sarah Kern beruflich ganz neue Wege. Nach dem Aus bei Channel21 litt die 56-Jährige unter Existenzängsten. Doch inzwischen hat sich die einstige „Homeshopping-Queen“ neu erfunden – und lebt heute ein sonniges Leben zwischen Malta und Zypern.

In einem offenen Interview mit der „Bild“ spricht die ehemalige „Dschungelcamp“-Teilnehmerin Sarah Kern über ihren beruflichen Wandel, ihre neue Berufung und klare Lebensentscheidungen. Sie sagt: „Ich bin nun eine Dealerin des Glücks und vermittle hier Wohnungen und Häuser.“

„Dschungelcamp“-Star vollzieht 180-Grad-Wende

Sarah Kern lebt seit acht Jahren auf Malta und vermittelt dort gemeinsam mit ortsansässigen Maklern Immobilien. Sie beschreibt ihr neues Leben als deutlich angenehmer als in Deutschland: „Das Leben ist hier viel unbeschwerter, unbürokratischer und stressfreier.“ Besonders Zypern empfiehlt sie potenziellen Käufern: „Gerade in Zypern bekommt der Käufer noch richtig viel Wohnen für weniger Geld.“

Auch auf Instagram ist die „Dschungelcamp“-Bekanntheit aktiv – dort zeigt sie zweimal pro Woche den „Schlüssel zum Glück“ und begleitet Interessierte, die selbst auswandern wollen. „Ich nehme die Leute volle Lotte an die Hand, die auswandern wollen. Zeige ihnen, wie das hier läuft und was sie alles beachten müssen“, sagt sie. In ihrem Portfolio: Immobilien von 650.000 Euro bis zur 2,5-Millionen-Villa.

Privates Glück – ohne Männer

„Dschungelcamp„-Star Sarah Kern ist aktuell Single – und möchte das auch bleiben. In der „Bild“ erklärt sie: „Ich bin Single und so wird es auch bleiben. Ich brauche keinen Typen mehr in meinem Leben.“ Auch auf Sex verzichtet sie bewusst: „Ich habe Sex mit Aufmerksamkeit oder beliebt sein verwechselt. Aber das passiert mir heute nicht mehr.“ Und sie ergänzt: „Deshalb habe ich keinen Bock mehr auf Sex.“

Die Christin findet Halt im Glauben: „Auch ich habe meinen Schlüssel zum Glück neu gefunden.“ Sarah Kern zeigt damit, dass ein radikaler Lebenswandel nicht nur möglich, sondern auch erfüllend sein kann. Heute ist sie nicht mehr die Shopping-Queen vor der Kamera – sondern eine gestandene Unternehmerin mit neuer Mission und klarer Haltung.

Sarah Kern steht für Veränderung – und beweist: Vom TV‑Star zur Maklerin ist mehr als ein Jobwechsel. Es ist der Mut zur Freiheit. Ihre Neuausrichtung ist ein Statement – und der Schlüssel zum eigenen Glück.