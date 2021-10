Oberhausen: Kult-Lokal im Zentrum macht dicht – doch es gibt gute Nachrichten für Stammkunden

Oberhausen. Bittere Pille für alle Gewohnheitstiere aus Oberhausen. Ein Kult-Lokal im Zentrum der Stadt schließt seine Pforten.

Doch die Fans des Cafés können aufatmen. Denn das Lokal macht an anderer Stelle in Oberhausen wieder auf.

Oberhausen: Kult-Lokal schließt

„Wir sagen bedauerlicherweise auf Wiedersehen“, teilt Rolf Timm, Betreiber vom Café Kultur bei Facebook mit. Pünktlich zum Cityfest feiert das Lokal am Sonntag seinen Abschied aus dem Bert-Brecht-Haus. Bis 22 Uhr sei der Laden dann geöffnet - vielleicht sogar länger.

Rolf Timm zieht mit seinem Café Kultur an einen anderen Standort. (Archivbild) Foto: Jörg Schimmel / Funke Foto Services

„Wir bedanken uns für die jahrelange Treue“, so Timm, der aber auch eine gute Nachricht überbringt.

Ein paar Fakten über die Stadt Oberhausen:

der Bereich des heutigen Stadtgebiets Oberhausen gehörte bis Ende des 18. Jahrhunderts zu unterschiedlichen Herrschaften

knapp 211.000 Einwohner, drei Stadtbezirke und 26 Stadtteile

trägt wegen der 1758 in Betrieb genommenen Eisenhütte St. Antony (der ersten im Ruhrgebiet) den Beinamen „Wiege der Ruhrindustrie“

Wahrzeichen unter anderen: das Gasometer, das Centro-Einkaufszentrum und das Schloss

Oberbürgermeister ist Daniel Schranz (CDU)

Denn das Café wechselt den Standort und wird schon sehr bald wieder seine Pforten öffnen.

Kult-Lokal vor Wiedereröffnung in Oberhausen

Schon ganz bald begrüßt das Team vom Café Kultur seine Gäste in nur rund 850 Metern Entfernung, „ab Freitag den 29.Oktober in dem von uns neu gebauten KULT Lothringer Straße, Ecke Grenzstraße“, kündigt der Betreiber an und macht alle Stammgäste neugierig: „Lasst euch überraschen.“

Auch in der Nachbarstadt Duisburg hat in diesem Monat ein Traditions-Lokal geschlossen. Der Kult-Laden war sogar einst im Tatort zu sehen. Mehr zu der tragischen Geschichte über die Schließung liest du hier >>>