Oberhausen: Senioren geraten ins Visier von Betrügern – so organisiert gehen die Täter vor

Oberhausen. Schon länger sind Senioren in Oberhausen in das besondere Blickfeld von Betrügern geraten. Mit perfiden Maschen wie dem mittlerweile bekannten Enkeltrick versuchen sie die Gutmütigkeit und das Vertrauen älterer Menschen auszunutzen und an ihr Geld zu kommen.

Trotz eines intensiven Kampfes gegen diese Form der organisierten Kriminalität hat es die Polizei Oberhausen oft nicht leicht, die Verbrecher, die meist im Ausland sitzen, wirklich zu erwischen.

Oberhausen: Täter extrem organisiert

Ausgangspunkt der verhängnisvollen Anrufe sind meist Call Center, die Kriminelle im Ausland professionell betreiben. Besteht für die Verbrecher nur der kleinste Verdacht, dass die Polizei im Spiel sein könnte, legen sie sofort auf.

Mit Präventionsmaßnahmen versuchen die Beamten nun die Bevölkerung aufzuklären und ihnen Hilfestellungen an die Hand zu geben, wie Betrugsmaschen am Telefon erkannt werden können.

Bargeld sollte niemals Fremden ausgehändigt werden. (Symbolbild) Foto: picture alliance / PIXSELL | Tomislav Miletic

So erklärt Alexander Dierselhuis, Polizeipräsident der Stadt Oberhausen, in einem Video, wie die Verbrecher bei dem Trick „Der falsche Polizeibeamte“ zu erkennen sind. Denn dafür nennt er drei einfache Punkte, an denen zu erkennen ist, dass es sich einem vermeintlichen Anruf von der Polizei um Betrüger handelt.

1. Wenn die Polizei anruft, erscheint niemals die Nummer 110 auf der Rufnummernanzeige.

2. Die Polizei bittet Menschen niemals am Telefon um vertrauliche Informationen wie zum Beispiel den Kontostand, Bankverbindung oder Ähnliches.

3. Die Polizei bittet Menschen, niemals ihre Wertgegenstände oder Bargeld an eine ihnen unbekannte Person zu übergeben.

Solltest du den Verdacht haben, dass du von Betrüger angerufen wirst oder deine Verwandten davon betroffen sind, empfiehlt die Polizei umgehend aufzulegen, die 110 zu wählen und Anzeige zu erstatten. Nur so können die Beamten gezielt gegen diese Verbrechen vorgehen. (cm)