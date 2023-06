Oberhausen: Nach Achterbahn-Brand auf der A2 – Stadt holt jetzt DIESE Kult-Attraktion zurück

Es war ein Riesen-Schock für Ewald Schneider. Den Schausteller und Besitzer der Achterbahn „Heidi The Coaster“ ereilte am Mittwoch (24. Mai) eine erschütternde Nachricht. Ein Teil des Fahrgeschäfts war bei einem Lastwagenbrand auf der A2 zerstört worden. Und das so knapp vor Beginn der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen.

In der kurzen Zeit konnte er die kaputten Gondeln für seine Achterbahn nicht ersetzen. Nun hat Oberhausen aber Ersatz für den Ausfall gefunden. Und das ist nicht einfach irgendein Fahrgeschäft.

Oberhausen: Attraktion feiert Comeback auf Sterkrader Fronleichnamskirmes

In Sterkrade hat bereits der Aufbau für die Kirmes begonnen. Diese findet in diesem Jahr vom 7. bis zum 12. Juni nahe des Sterkrader Bahnhofs statt – diesmal jedoch ohne eine der Hauptattraktionen. Statt „Heide The Coaster“ haben sich die Veranstalter jedoch einen anderen Fisch an Land gezogen – oder eher eine Maus.

Denn nach 15 Jahren kehrt die „Wilde Maus“ der Bonner Schaustellerfamilie Barth zurück nach Oberhausen. Diese stand zuletzt auf dem Veranstaltungsgelände der Pfingstkirmes in Geldern, soll aber jetzt in Sterkrade aufgebaut werden. Zuletzt stand sie bei der Fronleichnamskirmes im Sommer 2008.

Die „Wild Maus“ ist zurück

Die „Wilde Maus“ stammt aus dem Jahr 1995 – ist also schon 28 Jahre alt. Damals wurde sie vom deutschen Traditionshersteller Mack Rides gebaut, wie „Parkerlebnis.de“ erklärt. Auf 400 Metern Länge und bis zu 28 Metern in der Höhe bietet das Fahrgeschäft rasanten Fahrspaß.

Das Besondere an einer Wilden Maus-Achterbahn sind die engen Kurven, in denen die Fahrgäste die G-Kräfte stark zu spüren bekommen. Einen Vorgeschmack auf die Fahrt bekommst du in folgendem Video:

Die mittlerweile 192. Ausgabe der Sterkrader Fronleichnamskirmes beginnt am Mittwoch um 15 Uhr mit einer Happy Hour und die offizielle Eröffnung findet um 17 Uhr im Biergarten „Zum Ritter“ statt. Am Montag, den 12. Juni, endet die Veranstaltung um etwa 23 Uhr mit einem großen Abschlussfeuerwerk.