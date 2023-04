Oberhausen: Aus für beliebten Kirmes-Platz! Besucher müssen jetzt ganz stark sein

In nicht mal zwei Monaten geht es los – doch nun gibt es einen ziemlichen Dämpfer für die Fans der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen!

Die Kirmes wird in diesem Jahr einen beliebten Platz verlieren und damit anders aussehen als sonst, berichtet die WAZ.

Oberhausen: Fronleichnamskirmes verliert beliebten Anlaufpunkt

Es geht um den Anlaufpunkt Kleiner Markt. Er wird derzeit groß umgebaut. Aufgrund der dortigen Baustelle fällt dieser Platz nun für die Fronleichnamskirmes 2023 aus! Das ist besonders bitter, weil es hier sonst ruhiger zugeht und die Kirmesbesucher mal etwas herunterkommen können.

So finden die Gäste dort während der Fronleichnamskirmes normalerweise ein Kinderkarussell, Ausschankbetriebe wie der „Uerige Treff“ mitsamt Bierzelt und Speisebetriebe wie das „Hamburger Fischbüfett“ vor. Doch nicht so in diesem Jahr!

Mehr zur Sterkrader Fronleichnamskirmes:

Das Straßen- und Volksfest im Oberhausener Stadtteil Sterkrade ist in der ganzen Region bekannt.

Es findet 2023 bereits in der 192. Auflage statt.

Rund eine Million Besucher kommen alljährlich zur Fronleichnamskirmes nach Oberhausen.

Los geht die Kirmes am 7. Juni und sie endet am 12. Juni.

Keine Ersatzstrecke für die Fronleichnamskirmes 2023 geplant

„Für die Bebauung mit Kirmesgeschäften wird er nicht zur Verfügung stehen“, heißt es auf WAZ-Anfrage aus der Stadtverwaltung zur Baustelle Kleiner Markt. Eine Ausweichstrecke, um die Kirmeswege an anderer Stelle zu verlängern, ist nicht geplant. Es gibt also keinen Ersatz für den Platz!

