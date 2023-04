Centro Oberhausen: Beliebtes Event schon in Planung – mit einer Änderung

Alle Jahre wieder gibt es in Oberhausen am Westfield Centro den beliebten Weihnachtsmarkt. Zwar sind es noch einige Monate bis zur besinnlichen Zeit, die Organisation für das große Event läuft trotzdem schon.

So steht bereits ein Zeitplan für den Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen – genauso wie ein besonderer Programmpunkt.

Centro Oberhausen: Start-Termin für Weihnachtsmarkt geändert

Wie die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ (WAZ) berichtet, gibt es rund sieben Monate vor Start des Weihnachtsmarktes am Centro Oberhausen schon einen konkreten Starttermin. Anders als im letzten Jahr öffnen die Buden, Bühnen, Glühweinstände und Imbisse erst ab Freitag, den 17. November 2023. Im Jahr 2022 startete der Weihnachtsmarkt bereits eine Woche vorher, am 10. November.

Eine Sache wird aber genauso wie im vergangenen Jahr gehandhabt: Statt des (bisher) traditionellen Feuerwerks wird es zur Eröffnung eine Drohnen-Show geben. Laut WAZ ist das Feuerwerk, das bis zur Corona-Pandemie jeden Weihnachtsmarkt eröffnete, damit endgültig Geschichte. Wegen des Klimaschutzes werden die unbemannten Flieger das Feuerwerk auch in den folgenden Jahren ersetzen, so eine Sprecherin des Westfield Centro. Die Drohnen werden demnach zu einem Großteil mit Ökostrom geladen.

Centro Oberhausen mit Nachhaltigkeits-Konzept

Grundsätzlich setzt das Westfield Centro in Oberhausen auf eine nachhaltige Strategie, hat dazu verschiedene Maßnahmen umgesetzt. So sind Teile der Dachfläche begrünt, die Beleuchtung in den Parkhäusern und der Shopping-Mall ist auf LED-Technik umgestellt. Diese kommt mit einem natürlichen Be- und Entlüftungssystem aus.

