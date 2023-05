Oberhausen: Kurz vor Kirmesstart! Beliebte Achterbahn brennt auf A2 lichterloh

Unglück kurz vor der Kirmes in Oberhausen! Gerade beginnt die Aufbauphase in Sterkrade, da gibt es bereits den ersten Rückschlag.

Am Mittwoch (24. Mai) ist ein Lastwagen auf der A2 auf Höhe von Peine in Niedersachsen in Brand geraten. Niemand wurde verletzt, aber der Verkehr stand längere Zeit auf teilweise 14 Kilometern komplett still, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Aufgrund der Löscharbeiten musste die Autobahn in Richtung Hamburg komplett gesperrt werden.

Der Verkehrsunfall hat aber nun für die Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen und die Besucher weitreichende Folgen. Denn der Lkw hatte Teile einer Achterbahn geladen.

Lkw-Unfall vor Oberhausener Kirmes

Aus Bayern sollte die Achterbahn nach Oberhausen geliefert werden. Am Morgen waren Transporter mit Teilen auf der Autobahn A2 unterwegs, als einer der Anhänger plötzlich Feuer fing. Die Brandursache war und ist auch jetzt noch unklar. Der Fahrer konnte noch anhalten, den Anhänger abkuppeln und sich aus dem Wagen retten. Doch um die Fracht stand es schlecht, die brannte zusammen mit dem Anhänger ab.

Wie Schausteller Ewald Schneider gegenüber DER WESTEN traurig mitteilen muss, sind die Gondeln der Achterbahn „Heidi The Coaster“ bei dem Unfall beschädigt worden. Die müssen nun ersetzt werden.

Sterkrader Kirmes diesmal ohne „Heidi“

„Wir arbeiten bereits auf Hochtouren am entstandenen Schaden, doch bis zur Sterkrader Fronleichnamskirmes werden wir es nicht schaffen“, muss Schneider leider enttäuschen. Er habe die Organisatoren der Kirmes bereits darüber informiert.

So hätte es auch in Oberhausen aussehen können, wenn die „Heidi“ hier Anfang Juni gestanden hätte. Foto: G. Hildenbrandt für Heidi The Coaster

Das ist umso bedauerlicher, da die „Heidi“ dieses Jahr zum ersten Mal auf der Kirmes aufgestellt werden sollte. Doch auf alle Attraktionen von Schneider müssen die Besucher nicht verzichten. Wie geplant werden sie mit dem „Hangover The Tower“, dem Freifallturm der Firma Schneider, fahren können.

Die Fronleichnamskirmes steigt in diesem Jahr vom 7. bis zum 12. Juni in direkter Nähe zum Sterkrader Bahnhof. An dem Mittwoch geht es um 15.00 Uhr mit einer zweistündigen Happy Hour los und ab die offizielle Eröffnung findet um 17.00 Uhr im Biergarten „Zum Ritter“ statt. Am Montag, den 12. Juni, schließt die Veranstaltung um etwa 23.00 Uhr mit einem großen Abschlussfeuerwerk.