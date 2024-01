Centro Oberhausen startet Aktion – sie kommt genau zur richtigen Zeit

Shoppen, shoppen, shoppen: Vor allem in den vergangenen Wochen zur Weihnachtszeit haben zahlreiche Verbraucher im Centro Oberhausen eingekauft, was das Zeug hält. Immerhin mussten die Geschenke pünktlich unter dem Tannenbaum liegen.

Im Dezember hatte das Centro Oberhausen zahlreiche Überraschungen für seine Kunden parat. Zum Beispiel weitete das Einkaufscenter seine Öffnungszeiten aus. An einigen Tagen konntest du von 10 bis 22 Uhr einkaufen (wir berichteten). Normalerweise hat das Westfield Centro nur bis 20 Uhr geöffnet. Du hattest also zwei Extra-Shopping-Stunden zur Verfügung. Und jetzt kommt es noch besser.

Centro Oberhausen hat einen Tag zusätzlich offen

Weihnachten ist vorbei. Bei vielen Menschen lagen neben Elektronik, Parfüm und Büchern auch Geldgeschenke unter dem Baum. Und zahlreiche Beschenkte wollen sich von ihrem Geld jetzt etwas gönnen – da kommt DIESES Angebot des Centro Oberhausen doch wie gerufen!

Das Einkaufscenter wird für seine Kunden am Sonntag (7. Januar) seine Pforten öffnen! Bedeutet: Du hast also einen Tag im Januar mehr Zeit, um dein Weihnachts-Geld auf den Kopf zu hauen.

Centro Oberhausen: Von 13 bis 18 Uhr geöffnet

Auf seinem Facebook-Account kündigte das Centro Oberhausen am Donnerstag (4. Januar) an: „Der beste Start ins neue Jahr! Ein verkaufsoffener Sonntag steht an, und zwar schon dieses Wochenende! Tragt euch den 7. Januar im Kalender ein und nutzt die Chance von 13 bis 18 Uhr zum Neujahrs-Shopping im Westfield Centro. Wir freuen uns schon auf euch!“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

Na, diese Aktion dürfte für viele Menschen wie gerufen kommen! Den letzten verkaufsoffenen Sonntag gab es übrigens erst am 10. Dezember 2023. Noch dazu verkündete das Centro erst kürzlichen einen absoluten Hammer! Was dahintersteckt, liest du hier.