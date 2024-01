Centro Oberhausen: Beliebte Kette sollte längst eröffnen – doch Kunden müssen noch lange warten

Seit fast einem Jahrzehnt plant das Sportartikelunternehmen Decathlon eine Filiale in Oberhausen. 2019 hat die Stadt den positiven Baubescheid genehmigt – trotzdem sind Bau und Eröffnung des Geschäftes noch lange nicht in Sicht.

Grund dafür ist ein Rechtsstreit zwischen Decathlon und der Stadt Bottrop. Eigentlich hatte die Stadt das Verfahren bereits verloren, doch nun gibt es eine neue Entwicklung, die den Bau von Decathlon am Centro Oberhausen weiter verzögert.

Centro Oberhausen: Bottrop kämpft weiter gegen Decathlon

Das Oberverwaltungsgericht in Münster hatte im Frühjahr 2023 die Klage der Stadt Bottrop gegen den Bauvorbescheid für eine neue Decathlon-Filiale gegenüber dem Centro Oberhausen abgewiesen und keine Revision zugelassen.

Hintergrund der Klage: Außerhalb der Stadtzentren dürfen Händler nur in begrenztem Maß sogenannte zentrenrelevante Ware, wie zum Beispiel Schuhe oder Sportbekleidung, anbieten. Das wären für den geplanten Decathlon am Centro etwa 800 Quadratmeter Fläche. Die Stadt Bottrop bezweifelt, dass das französische Unternehmen ebendiese zentrenrelevante Ware auf diese Fläche begrenzt, berichtet die „NRZ“.

Nun gibt es aber doch noch eine juristische Option, gegen die neue Decathlon-Filiale vorzugehen. Denn das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat nach einer Beschwerde der Stadt Bottrop die Entscheidung des OVG Münster aufgehoben.

„Damit ist eine hohe prozessrechtliche Hürde beseitigt worden“, sagt Bottrops Rechtsdezernent Emilio Pintea. „Eine Entscheidung in der Sache ist damit aber nicht verbunden. Es geht also weiter“, ergänzte sie.

Weiter keine Eröffnung in Sicht

Durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig geht der Rechtsstreit nun in die nächste Runde. Für Kunde heißt das: In naher Zukunft wird Decathlon am Centro Oberhausen nicht eröffnen. Das Ende des Streites zwischen dem französischen Unternehmen und der Stadt Bottrop scheint wieder komplett offen.

Laut dem OVG Münster greife Decathlon das Segment Sportartikel in Bottrop nicht an, der drohende Umsatzverlust sei nicht konkret messbar. Da nun doch die Revision gegen diese Entscheidung zugelassen wurde, geht es in die nächste Gerichtsrunde.