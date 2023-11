Centro Oberhausen ändert Öffnungszeiten – was Kunden jetzt wissen müssen

Das Centro Oberhausen hat die Weihnachtszeit schon längst eingeläutet. Der Weihnachtsmarkt an der Promenade steht und erfreut sich bereits regen Besuchs, die Dekoration im Shopping-Center hängt und es werden schon eifrig Geschenke eingekauft.

Damit du für deine Weihnachtseinkäufe noch mehr Zeit hast, dehnt das Centro Oberhausen jetzt auch seine Öffnungszeiten aus. Im Dezember gibt es ein paar Shoppingstunden und sogar Tage obendrauf. Hier erfährst du mehr.

Centro Oberhausen ändert Öffnungszeiten

Noch mehr Zeit fürs Weihnachtsshopping! Das dürfte vor allem denjenigen helfen, denen kurz vor den Feiertagen plötzlich auffällt, dass sie für das ein oder andere Familienmitglied noch kein Geschenk besorgt haben.

Ein bisschen Last-Minute-Shopping? Das Westfield Centro in Oberhausen weitet jetzt seinen Öffnungszeiten im Dezember aus. Jeweils an den Adventswochenenden kannst du freitags und samstags bis einschließlich 22 Uhr im Einkaufszentrum nach Lust und Laune wüten. Das gilt am 1., 2., 8., 9., 15., 16., sowie 22. und 23. Dezember.

Verkaufsoffener Sonntag im Dezember

Normalerweise hat das Centro von Montag bis Samstag von 10.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. An den Adventswochenenden bringt dir das also zwei Extrastunden Shoppingzeit ein.

Und wem das noch nicht reicht, der hat auch von Montag bis Donnerstag vom 18. bis 21. Dezember bis 22 Uhr Zeit für Einkäufe. Am 10. Dezember lockt das Einkaufszentrum zudem mit einem verkaufsoffenen Sonntag.

Wichtig zu wissen: Über die Weihnachtsfeiertage zwischen Heiligabend und dem 26. Dezember hat das Centro zu. Am Mittwoch (27. Dezember) öffnet es wieder und lädt bis zum 30. Dezember von 10.00 bis 22.00 Uhr zum After-Christmas-Shoppen ein.