Centro Oberhausen eröffnet neuen Store – ein Detail sticht Kunden sofort ins Auge

Gerade jetzt in der Weihnachts-Zeit wimmelt es im Centro Oberhausen nur so vor Shopping-Liebhabern. Die Weihnachtsgeschenke kaufen sich schließlich nicht von selbst. Noch dazu hat jetzt der Store einer weltbekannten Marke seine Pforten in dem Einkaufszentrum eröffnet. Ein Detail sticht dabei sofort ins Auge.

Sport-Liebhaber, aufgepasst: Adidas gibt es ab sofort auch im Centro Oberhausen. Bereits im August 2023 wurde der Einzug des Sport-Riesen in das Centro verkündet. Jetzt war es endlich so weit. Dabei dürfen Kunden eine große Besonderheit bestaunen.

Centro Oberhausen: Adidas revolutioniert die Schaufensterpuppen

„Wir freuen uns sehr, dass Adidas als Standort für einen der ersten Stores in Deutschland, die im neuen Design gestaltet sind, das Westfield Centro gewählt hat“, sagte Andreas Ulmer, Center Manager im August 2023. Sportfans finden den neuen Store im Erdgeschoss des Centro Oberhausen.

Und wie die „WAZ“ berichtet, gibt es dabei besonders einen Hingucker: das Schaufenster! Adidas setzt 3D-Schaufensterpuppen ein. Die Schaufensterpuppen können verschiedene Körperformen und Gesichtszüge aller Altersgruppen und Kulturen abbilden.

Centro Oberhausen: So nennt Adidas sein neues Konzept

„Home of Sports“ nennt Adidas das neue Konzept für den ersten Franchise-Store in Deutschland. Kunden finden dort, wie üblich, Klamotten und Schuhe. Wie Adidas in Sachen Nachhaltigkeit an die gesellschaftliche Entwicklung anknüpft, liest du im Artikel der „WAZ“.

