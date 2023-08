Centro Oberhausen mit Hammer-Nachricht – beliebte Marke eröffnet neuen Store

Erst am Wochenende konnten sich die Besucher über die Eröffnung eines neuen Ladens im Westfield Centro Oberhausen freuen. So konnten Shopping-Begeisterte erstmals das Angebot von „YOUPLAY“ nutzen (mehr hier).

Kurz nach der Eröffnung der neuen Freizeitfläche gibt es auch an der Shopping-Front Neuigkeiten. So kündigte das Centro Oberhausen an, dass noch in diesem Jahr eine beliebte Marke in das Einkaufszentrum in der Neuen Mitte ziehen wird.

Centro Oberhausen: Neuer Shop eröffnet

Sportfans dürften bei dieser Nachricht begeistert sein: „Adidas“ eröffnet im Spätherbst einen neuen Shop im Centro Oberhausen. Wie das Einkaufszentrum mitteilte, wird der deutsche Sportartikel-Hersteller bis dahin einen 620 Quadratmeter großen Store in Deutschlands größtem Shopping-Tempel beziehen.

Das Angebot von Bekleidung, Schuhen, Sportausrüstung und Accessoires soll sich sowohl an Männer und Frauen als auch an Kinder richten. „Wir freuen uns sehr, dass Adidas als Standort für einen der ersten Stores in Deutschland, die im neuen Design gestaltet sind, das Westfield Centro gewählt hat“, so Andreas Ulmer. Der Center Manager spricht von einem „Highlight in Sachen Sportswear, Fitness und Freizeit“, das den Markenmix im Centro Oberhausen optimal ergänze.

Alle Details zum neuen Adidas-Shop im Centro Oberhausen

Für die Eröffnung des neuen Shops hat sich Adidas einen perfekten Termin ausgesucht. Denn die Marke mit den drei Streifen aus Herzogenaurach soll ihre Türen erstmals im November dieses Jahres öffnen – und damit pünktlich zum bekanntermaßen lukrativen Weihnachtsgeschäft. Sportfans werden den neuen Store ab November im Erdgeschoss des Centro Oberhausen finden.

Bis dahin können sich die Besucher noch über die Verlängerung eines weiteren Angebots freuen. Denn eigentlich sollte die Attraktion „The Grand Carousel“ lediglich bis zum 13. August vor dem Einkaufszentrum zu bestaunen sein. Doch wegen der hohen Nachfrage bleibe das Karussell nun einen Monat länger (bis 17. September) auf seinem Platz vor der Coca-Cola-Oase stehen.