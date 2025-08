Ruhr Park Bochum verrät es allen Kunden – es geht wieder los

Shopping und Kulinarik sind voll dein Ding? Genau das verspricht der Ruhr Park in Bochum! Dort findest du zahlreiche Stores, die dir eine große Auswahl von Klamotten über Beauty bis hin zu Schuhen und Deko bieten. Zusätzlich dazu gibt es Restaurants, Bäckereien und Imbisse, die sich für eine Stärkung anbieten.

Wer ab Montag (4. August) den Ruhr Park in Bochum besucht, dürfte allerdings noch etwas ganz anderes entdecken: den hauseigenen Honig. Die vielfältige Bepflanzung und die großzügigen Grünflächen schaffen nach Angaben des Shoppingcenters ideale Bedingungen für die Haltung von Bienen. Acht Bienenvölker erzäugen seit 2017 auf den Dächern der Shops wiederum Honig, der jetzt wieder für den guten Zweck verkauft wird. Doch wer profitiert eigentlich von dieser Aktion?

Ruhr Park Bochum verkauft Honig für guten Zweck

Der Erlös der rund 270 Gläser geht nach Angaben des Bochumer Ruhr Parks an die Stiftung Auszeit in Bochum, welche Familien mit pflegebedürftigen Kindern unterstützt. Die 200-Gramm-Gläser Honig kosten jeweils 5 Euro und sind an der Rezeption unter dem weißen Zelt erhältlich.

„Mit unserem Honigprojekt leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und verbinden Nachhaltigkeit mit sozialem Engagement“, erklärt Nils Lange, General Manager im Westfield Ruhr Park in Bochum. Er ist sich sicher: „Mit jedem verkauften Glas tragen Besucherinnen und Besucher aktiv zur Förderung sozialer Projekte in der Region bei.“ Doch Kunden müssen schnell sein.

Kunden müssen schnell sein

Der Honig ist laut des Bochumer Ruhr Parks sehr gefragt bei Kunden, sodass er im vergangenen Jahr schnell vergriffen war. Wer sich ein Glas sichern möchte, sollte sich also beeilen.

Bei der wohltätigen Organisation des Ruhr Parks heißt es: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Wie schnell der Honig dieses Jahr vergriffen sein wird und wie er bei Kunden ankommt, bleibt abzuwarten. Werden alle 270 Gläser für 5 Euro verkauft, dürfte letztendlich eine Spende von 1.350 Euro für die Stiftung Auszeit in Bochum zusammenkommen.