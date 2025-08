Neue Details zu Karls Erlebnisdorf am Centro Oberhausen: Jetzt sickert die Nachricht durch

Vier Jahre ist es her, da machte eine Nachricht die Runde, die bei Familien, Freizeit-Fans und Erdbeer-Liebhabern für leuchtende Augen sorgte: Karls Erlebnis-Dorf kommt ins Ruhrgebiet! Genauer gesagt: auf das Gelände des alten Centro-Parks, direkt neben dem Einkaufsriesen in Oberhausen.

Doch seither hieß es: warten, hoffen, Baustopp. Doch jetzt kommt Bewegung in die Sache, wie die „WAZ“ informierte …

Karls Erlebnisdorf am Centro Oberhausen – die Bauarbeiten haben begonnen

Denn die vorbereitenden Arbeiten auf dem lang brachliegenden Gelände in Oberhausen haben begonnen. Und die echte Bauphase? Die steht unmittelbar bevor – zwischen August und September soll es losgehen.

Ein Zeitpunkt, der nicht nur mitten in die Ferienzeit fällt, sondern auch dafür sorgt, dass der angepeilte Eröffnungstermin weiter in greifbarer Nähe bleibt. Und hinter den Kulissen wird bereits konkret geplant – ein Eröffnungstag im Frühjahr 2026 gilt als realistische Zielmarke, doch noch ist nichts offiziell.

Der Eintritt ist frei

Dabei wird der neue Park kein gewöhnlicher Abenteuerspielplatz – sondern ein bunter Mix aus vier liebevoll gestalteten Themenbereichen: Handel, Gastronomie, Manufakturen und Attraktionen. Und ja – für alle Kirmes-Fans gibt es gute Nachrichten: Fahrgeschäfte sind fest eingeplant. Besonders charmant: eine kleine Erdbeer-Achterbahn.

Und das Beste? Der Eintritt ist frei. Bezahlt wird nur für einzelne Attraktionen – ein Konzept, das bereits an anderen Standorten bestens funktioniert. Jetzt wird der Traum vom neuen Erlebnispark am Centro in Oberhausen wohl endlich Realität. Und eines ist sicher: Die Action-Fans aus NRW freuen sich bestimmt!

