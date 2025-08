Verzweifelte Suche nach Hündin „Püppi“ in Oberhausen – „Komplett panisch“

Hunde-Alarm im Ruhrgebiet! Der Tierschutzverein Oberhausen sucht nach Hündin „Püppi“, die bei einem Spaziergang am Ufer der Ruhr in Oberhausen Alstaden ausgebüxt ist.Es handelt sich um eine Angsthündin, wie Petra Barth vom Tierschutzverein Oberhausen erklärt. Im Gespräch mit DER WESTEN verrät die Tierschützerin, was du bei einer Sichtung des Hundes dringend unterlassen solltest.Angsthündin in Oberhausen […]