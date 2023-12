Centro Oberhausen: Laden lässt Kunden völlig ausrasten – „Kranker Mist“

Shopping-Freunde kommen im Centro Oberhausen auf ihre Kosten: Ein Geschäft reiht sich an das andere. Egal ob Klamotten, Parfüm oder Elektronik: In dem Einkaufscenter gibt es eigentlich für jeden Geschmack den passenden Laden.

Doch im Centro Oberhausen kann nicht nur fleißig eingekauft werden. Wen die Shopping-Tour hungrig macht, der kann sich in der Coca-Cola-Oase stärken. Dort gibt es zahlreiche Fast-Food-Geschäfte – und wer es eher süßer mag, für den könnte eine Neueröffnung im Westfield Centro genau das Richtige sein. Diese ließ Kunden jetzt nämlich völlig ausflippen.

+++Weihnachtsmarkt Centro Oberhausen: Rentnerin mit bitterem Geständnis – „Kann sich das nicht mehr leisten“+++

Centro Oberhausen hat einen neuen Laden – für Naschkatzen ist er perfekt

„House of Sweets“ ist da! Der Laden öffnete erst kürzlich im Centro seine Pforten. Dort kannst du kaufen, was dein süßes Herz begehrt: Zum Beispiel Schokolade und Weingummies. Süßigkeiten aus aller Welt, die in Deutschland nicht so häufig vertreten sind, werden hier angeboten.

+++Oberhausen: Beliebte Veranstaltung plötzlich abgeblasen – der Grund ist traurig+++

Klar, dass da Zuckermäuler vollkommen aus dem Häuschen sind. Unter einem Facebook-Beitrag des Centros drückten jetzt zahlreiche Kunden ihre Freude über die süße Neueröffnung aus.

Centro Oberhausen: Kunden sind völlig aus dem Häuschen

„Süßigkeiten, so weit das Auge reicht! Bei ‚House of Sweets‘ erwartet euch Candy aus der ganzen Welt. Ob salzig, süß oder sauer, hier kommt jeder auf seine Kosten! Im Store könnt ihr euch eure gemischte Tüte zusammenstellen, spicy noodles ergattern oder magische Getränke eintüten. Schaut unbedingt vorbei und probiert euch durch die Welt der Naschereien! ‚House of Sweets‘ findet ihr im OG neben Telekom und Vodafone“, heißt es in dem Facebook-Beitrag.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengetragen:

Bei zahlreichen Internet-Nutzern sorgte diese Ankündigung für echte Freude: „Kranker Mist. Wir müssen hin“, schreibt beispielsweise eine Userin und markiert dazu eine weitere Person. „Oh, schön“ und „Endlich einer, der wirklich viele Sachen aus dem Ausland hat. Nicht nur drei, vier Stück“, heißt es weiterhin in der Kommentarspalte. Und gerade zur Weihnachtszeit darf auch gerne mal geschlemmt werden. Die guten Vorsätze können bis zum 1. Januar warten.