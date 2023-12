Oberhausen: Beliebte Veranstaltung plötzlich abgeblasen – der Grund ist traurig

Party-Freunde aus Oberhausen, aufgepasst. Eine beliebte Veranstaltung muss kurzfristig abgeblasen werden. Der Grund ist traurig.

Schlechte Nachrichten für alle, die ihr Silvester in Oberhausen verbringen möchten. Eine beliebte Party musste jetzt auf den letzten Metern abgesagt werden, wie die „WAZ“ berichtet. Dabei steht dieser Termin doch eigentlich fest im Kalender vieler Feierbiester – doch die Party „Silvester Düster“ im Zentrum Altenberg kann nicht stattfinden.

+++Weihnachtsmarkt Centro Oberhausen: Rentnerin mit bitterem Geständnis – „Kann sich das nicht mehr leisten“+++

Oberhausen: Veranstalter rechnete mit 500 Gästen

Dabei wurde die Neuauflage bereits beworben. Doch jetzt mussten die Verantwortlichen das Event platzen lassen. Das Event am 31. Dezember fällt ohne Ersatz aus – und der Grund ist nicht etwa fehlendes Interesse. Die Veranstalter rechneten wieder mit rund 500 Gästen. Die wollten eigentlich zu den Klängen von unter anderem EBM, Futurepop, Industrial, Gothic und Postpunk feiern.

Auch interessant für dich: Oberhausen: DIESE Pläne sorgen nicht nur in der City für Kopfschütteln – „Katastrophe“

Der traurige Grund für die Absage: Das Personal fehlt! Das teilte Ingo Stöck vom Zentrum Altenberg mit. In den vergangenen Jahren war es noch möglich, viele Krankheitsausfälle auszugleichen. In diesem Jahr ist das Personal allerdings nicht ausreichend. Und so kurzfristig noch nach Mitarbeitern zu suchen, wäre für eine Silvesternacht so gut wie unmöglich gewesen.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Oberhausen: Veranstalter bedauert die Absage

„Das ist sehr schade. Aber etwas Halbherziges können und wollen wir nicht anbieten“, betont Stöck. Bereits seit vielen Jahren ist die Düsterdisco im Zentrum Altenberg eine feste Größe. Normalerweise wird im soziokulturellen Zentrum an der Hansastraße jeden Donnerstag gefeiert. Wo du außerdem an Silvester auch nicht feiern kannst, liest du im Artikel der „WAZ“.